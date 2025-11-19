Gastronomía
Ferran Adrià: “No conozco a nadie que haya llegado lejos trabajando y sin dedicarle muchas horas”
El cocinero dedica gran parte de su tiempo a la fundación de su restaurante
Telefónica y Ferran Adrià, unidos de nuevo para que las ideas pasen del laboratorio a la acción
Pero, a ver, Ferran Adrià, ¿nos puedes decir qué es la Nueva Cocina Catalana?
Cristina Sebastián
El cocinero catalán Ferran Adrià revolucionó el mundo culinario en su restaurante El Bulli, donde consiguió tres estrellas Michelin. Además, entre 1997 y 2009, fue elegido mejor restaurante del mundo cinco veces por la prestigiosa lista ‘The World’s 50 Best Restaurants’.
Tras cerrar su restaurante en 2011, Adrià vive una vida mucho más relajada y sin lujos excesivos.
Esfuerzo y éxito
Para llegar a consagrarse como uno de los mejores cocineros del mundo, Adrià ha tenido que dedicar muchas horas de esfuerzo, desde que empezó a trabajar como friegaplatos hasta que logró ser chef de El Bulli, con tan solo 22 años.
"Trabajé como un cabrón durante 25 años con mi socio, 16 horas cada día y 330 días al año”, confesaba el chef en una entrevista con Uri Sabat.
Adrià considera que el esfuerzo es una de las claves para conseguir el éxito: “No conozco a nadie que haya llegado lejos trabajando y sin dedicarle muchas horas”, apunta el catalán.
Los años que dedicó a El Bulli le permitieron retirarse a los 50 años, tal y como él tenía planeado, y vivir una vida más tranquila.
El retiro de Adrià
Tras alejarse de los fogones, Adrià lleva una vida relajada, sin grandes lujos y disfrutando del éxito y el prestigio que consiguió con su trabajo.
“Me cuido mucho y me gustan mucho los restaurantes, no tengo coche y mi mujer me obliga a comprar ropa cada dos o tres años”, comentaba el chef sobre su vida tras retirarse.
El chef decidió donar parte de su patrimonio a El Bulli Foundation, la fundación dedicada a su restaurante, a la que dedica actualmente gran parte de su tiempo.
El Bulli Foundation
La fundación dedicada a El Bulli nació en 2013 con el objetivo de proteger el legado y el espíritu del restaurante. Desde la fundación continúan estudiando y difundiendo diferentes técnicas gastronómicas creadas y utilizadas en El Bulli.
Además, ofrecen diferentes exposiciones y publicaciones que pueden servir como una herramienta de autoaprendizaje para afianzar la gastronomía como disciplina académica.
