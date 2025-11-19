Ferran Adrià: “No conozco a nadie que haya llegado lejos trabajando y sin dedicarle muchas horas”

El cocinero catalán Ferran Adrià revolucionó el mundo culinario en su restaurante El Bulli, donde consiguió tres estrellas Michelin. Además, entre 1997 y 2009, fue elegido mejor restaurante del mundo cinco veces por la prestigiosa lista ‘The World’s 50 Best Restaurants’.

Tras cerrar su restaurante en 2011, Adrià vive una vida mucho más relajada y sin lujos excesivos.

Esfuerzo y éxito

Para llegar a consagrarse como uno de los mejores cocineros del mundo, Adrià ha tenido que dedicar muchas horas de esfuerzo, desde que empezó a trabajar como friegaplatos hasta que logró ser chef de El Bulli, con tan solo 22 años.

"Trabajé como un cabrón durante 25 años con mi socio, 16 horas cada día y 330 días al año”, confesaba el chef en una entrevista con Uri Sabat.

Adrià considera que el esfuerzo es una de las claves para conseguir el éxito: “No conozco a nadie que haya llegado lejos trabajando y sin dedicarle muchas horas”, apunta el catalán.

Los años que dedicó a El Bulli le permitieron retirarse a los 50 años, tal y como él tenía planeado, y vivir una vida más tranquila.

El retiro de Adrià

Tras alejarse de los fogones, Adrià lleva una vida relajada, sin grandes lujos y disfrutando del éxito y el prestigio que consiguió con su trabajo.

“Me cuido mucho y me gustan mucho los restaurantes, no tengo coche y mi mujer me obliga a comprar ropa cada dos o tres años”, comentaba el chef sobre su vida tras retirarse.

El chef decidió donar parte de su patrimonio a El Bulli Foundation, la fundación dedicada a su restaurante, a la que dedica actualmente gran parte de su tiempo.

El Bulli Foundation

La fundación dedicada a El Bulli nació en 2013 con el objetivo de proteger el legado y el espíritu del restaurante. Desde la fundación continúan estudiando y difundiendo diferentes técnicas gastronómicas creadas y utilizadas en El Bulli.

Además, ofrecen diferentes exposiciones y publicaciones que pueden servir como una herramienta de autoaprendizaje para afianzar la gastronomía como disciplina académica.