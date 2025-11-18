En Directo
Conciertos a la vista
Gira de Rosalía, en directo: última hora sobre el posible anuncio del Lux Tour 2026 y venta de entradas
El mayor portal de información y novedades sobre Rosalía ha publicado que este lunes, 17 de noviembre, se anunciará la gira 'Lux Tour 2026' de Rosalía y la preventa de entradas que se abrirá el próximo viernes, 21 de noviembre. A falta de una confirmación oficial al respecto, EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora sobre el 'Lux Tour 2026' de Rosalía y su esperada gira de conciertos.
Andrew Lloyd Weber, el compositor de 'Evita', 'Cats' o 'El fantasma de la ópera', califica de "eterno" el 'Lux' de Rosalía, el "disco de la década"
Andrew Lloyd Webber se ha rendido ante "el increíble" 'Lux' de Rosalía, un disco que en su opinión tiene que ser "el álbum de la década" y que va a ser "eterno". En un vídeo subido a su cuenta de Instagram, el compositor de musicales como 'Evita', 'Cats' o 'El fantasma de la ópera' se muestra entusiasmado con el trabajo de la catalana, que ha escuchado ya cinco veces.
Más allá de Rosalía, la religión repunta entre los jóvenes: "Podemos hablar de brotes verdes y de luces"
Después de años en los que la religión parecía un tema del pasado, especialmente en una sociedad altamente secularizada como la española, un nuevo interés por lo espiritual se cuela entre los jóvenes. El fenómeno 'Lux' de Rosalía, con su imaginería casi mística, ha puesto sobre la mesa algo que las estadísticas empezaban a insinuar: la fe, o al menos su lenguaje, está volviendo y jóvenes de una generación que creció alejada de la religión redescubre, a su manera –vía música, estética o búsqueda interior–, la espiritualidad. El fenómeno es especialmente sentido en la Iglesia católica, y menos entre los musulmanes, donde los niveles de religiosidad son más elevados, y en la Iglesia evangélica y protestante, que tradicionalmente ya contaba con más jóvenes entre sus fieles.
Rosalía visita el show de Jimmy Fallon
Rosalía continúa expandiendo su impacto internacional tras arrasar en RTVE con su visita de récord a 'La Revuelta'. La cantante catalana viajó este fin de semana a Estados Unidos para sentarse en 'The Tonight Show with Jimmy Fallon', donde desgranó el proceso creativo de 'Lux', su álbum más ambicioso. La presencia de la artista levantó gran expectación en NBC e interpretó el tema 'La perla'.
Inés Sánchez
'Lux' arrasa en su primera semana: Rosalía desbanca a Taylor Swift y se convierte en el álbum más escuchado del mundo
La cantante catalana acumula infinitos récords con el lanzamiento de su cuarto álbum, que ya ha conquistado al público internacional. Los datos, aquí.
La crítica de Jordi Bianciotto
'Rosalía exige tanto como da en un exponencial álbum en el que desplaza el centro del pop'. Este es el título que lleva la crítica de 'Lux' que ha hecho Jordi Bianciotto en EL PERIÓDICO y que puedes leer pinchando en este enlace.
