Gira de Rosalía, en directo: última hora sobre el posible anuncio del Lux Tour 2026 y venta de entradas

Más allá de Rosalía, la religión repunta entre los jóvenes: "Podemos hablar de brotes verdes y de luces"

Después de años en los que la religión parecía un tema del pasado, especialmente en una sociedad altamente secularizada como la española, un nuevo interés por lo espiritual se cuela entre los jóvenes. El fenómeno 'Lux' de Rosalía, con su imaginería casi mística, ha puesto sobre la mesa algo que las estadísticas empezaban a insinuar: la fe, o al menos su lenguaje, está volviendo y jóvenes de una generación que creció alejada de la religión redescubre, a su manera –vía música, estética o búsqueda interior–, la espiritualidad. El fenómeno es especialmente sentido en la Iglesia católica, y menos entre los musulmanes, donde los niveles de religiosidad son más elevados, y en la Iglesia evangélica y protestante, que tradicionalmente ya contaba con más jóvenes entre sus fieles.

