La delicada situación de Encarnita Polo antes de morir

La repentina y trágica muerte de Encarnita Polo el 14 de noviembre en la residencia Decanos de Ávila ha reavivado el interés público por una figura que, a pesar de su dilatada trayectoria en el panorama musical español, vivía sus últimos años sumida en una preocupante precariedad. La investigación policial, que apunta a un posible homicidio por estrangulamiento presuntamente cometido por otro residente recién llegado, añade un desenlace doloroso e inesperado a una existencia marcada por los altibajos, tanto profesionales como económicos. La vida de Encarnita, otrora llena de focos y aplausos, había virado hacia una discreta lucha por la supervivencia, alejada del brillo que la caracterizó en las décadas de los sesenta y setenta. Su paso por la residencia, que prometía ser un refugio de cuidados profesionales, se convirtió en el escenario de un final incomprensible.

El declive económico y la lucha por la dignidad

Tras un período de esplendor en el que su presencia en galas y programas televisivos era constante, la carrera de Encarnita Polo experimentó un paulatino declive. La maquinaria del espectáculo, tan volátil como agradecida, dejó de girar a su favor. Los problemas económicos comenzaron a acumularse, transformándose en una pesada carga. Uno de los primeros reveses, y sin duda el más impactante, fue la pérdida de su vivienda, un hogar donde había pasado gran parte de su vida, a raíz de un proceso judicial que culminó en un desahucio. Este evento marcó el inicio de una espiral descendente en la que la artista, que había conocido las mieles del éxito, se veía obligada a enfrentar la cruda realidad de la pérdida patrimonial.

Posteriormente, el escándalo de las participaciones preferentes asestó un golpe aún más devastador a sus ya mermadas finanzas. Encarnita invirtió entre 70.000 y 90.000 euros, confiando en la seguridad de un producto financiero que, como a tantos otros pequeños ahorradores, la atrapó en una profunda crisis. Aunque la mayoría de los afectados logró recuperar su dinero, la incertidumbre sobre si ella consiguió resarcirse completamente de esta estafa financiera ensombreció su situación. Para paliar la escasez de recursos, la artista se vio en la necesidad de empeñar joyas y objetos personales en el Monte de Piedad, un testimonio palpable de su desesperada búsqueda de soluciones. La frustración también se manifestaba en sus denuncias sobre ciertos programas de televisión que, según ella, la invitaban sin ofrecerle ninguna remuneración, una práctica que la desanimaba y contribuía a su progresivo alejamiento de la vida pública. Su búsqueda de la justicia y el reconocimiento económico por su trabajo era una constante.

Un resurgir viral inesperado, pero sin Impacto económico

En un giro del destino, y de manera totalmente inesperada, Encarnita Polo volvió a captar la atención mediática gracias a la viralización de un fenómeno en internet. Su icónico tema "Paco, Paco, Paco" fue mezclado con imágenes de un videoclip de Beyoncé, convirtiéndose en uno de esos episodios curiosos que las redes sociales rescatan sin previo aviso. Este renacer digital, un homenaje involuntario del mundo en línea, la devolvió fugazmente al foco de atención. Sin embargo, esta notoriedad en la esfera digital, aunque significativa a nivel cultural y de reconocimiento póstumo, careció de cualquier traducción económica tangible. La artista no generó derechos de autor ni nuevas oportunidades laborales a partir de este fenómeno. Fue un eco del pasado, una muestra del cariño del público por su legado, pero en la práctica, su vida continuó marcada por una casi total ausencia de ingresos regulares, como bien señala Vanitatis. La situación de precariedad económica se mantuvo inalterada, evidenciando la dura realidad de cómo la fama no siempre se traduce en estabilidad financiera a largo plazo.

Ante este panorama desalentador, Encarnita tomó la decisión de trasladarse a Ávila, una ciudad donde el coste de vida era más asumible y donde residía su hija Raquel. Fruto de su matrimonio con el músico argentino Adolfo Waitzman, Raquel se convirtió en su principal apoyo y cuidadora durante años, ofreciéndole el soporte emocional y práctico que tan desesperadamente necesitaba. Este traslado representó un intento de buscar una mayor estabilidad y una forma de paliar la adversidad económica.

El trágico epílogo y el silencio de una enfermedad

A principios de 2025, el deterioro físico y cognitivo de Encarnita se hizo innegable, lo que llevó a su familia a tomar la difícil pero necesaria decisión de ingresarla en la residencia Decanos. Este ingreso buscaba garantizarle cuidados profesionales continuos y un entorno adaptado a sus necesidades. Pocos meses después de su llegada a la residencia, se produjo el trágico suceso que ahora está bajo investigación policial, poniendo un abrupto y desolador fin a su vida.

El triste epílogo de su trayectoria vital revela una ausencia total de patrimonio. Encarnita Polo no poseía propiedades ni contaba con actividad empresarial vigente. La sociedad con la que gestionó su carrera, Kelly Media SL, había sido disuelta en 2004. Años más tarde, Hacienda la dio de baja provisional por incumplimientos y, en 2022, la Agencia Tributaria revocó definitivamente su NIF, dejando a la compañía sin ninguna posibilidad legal de operar. Un detalle especialmente significativo en su entierro fue la presencia de una corona enviada por la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Ávila. Este gesto, que la familia mantuvo en la discreción, sugiere un deterioro progresivo de su salud que su entorno prefirió no airear públicamente. Esta revelación póstuma añade una capa de tristeza y comprensión a los desafíos que enfrentó en sus últimos años, confirmando que la delicada situación de Encarnita Polo trascendía lo meramente económico, adentrándose en el ámbito de la salud y el silencio familiar sobre una enfermedad tan devastadora.