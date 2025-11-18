Con 73 años
El actor de 'Anatomía de grey' James Pickens, diagnosticado de cáncer de próstata
“Son el tipo de noticias que nadie quiere escuchar. Pero si soy sincero, el cáncer de próstata está en mi familia", ha reconocido
El cáncer de próstata gana protagonismo: entre el tabú y los avances en diagnóstico y tratamiento
Lola Gutiérrez
El actor James Pickens, conocido por su papel en 'Anatomía de Grey', ha anunciado que le han diagnosticado cáncer de próstata a sus 73 años de edad, una enfermedad que muchos otros hombres de su familia también han sufrido.
“Son el tipo de noticias que nadie quiere escuchar. Pero si soy sincero, el cáncer de próstata está en mi familia", ha reconocido en una entrevista con 'Black Health Matters'. "Mi padre lo tuvo. Él tenía muchos hermanos y unos cuantos de ellos también han pasado por ello”, ha añadido.
"La detección temprana es clave"
El actor también ha explicado que uno de sus primos, de 90 años "lo tenía y todavía está vivo". Su diagnóstico es positivo. "Mi urólogo me ha dicho que haber sido tan aplicado en las revisiones ha jugado a mi favor", ha asegurado. Además, recuerda que ninguno de estos familiares "ha sucumbido al cáncer".
El intérprete ha aprovechado su diagnóstico para mandar un mensaje sobre la prevención de este tumor. "Uno de cada ocho hombres será diagnosticado con cáncer de próstata a lo largo de su vida", ha dicho en un vídeo de 'Black Health Matters'. "Para los hombres negros, el riesgo es aún mayor. Afortunadamente, el cáncer de próstata es altamente tratable, pero la detección temprana es la clave", ha destacado.
"A veces, no hay síntomas perceptibles. Durante años, he trabajado para instar a los hombres a hacerse pruebas regularmente, empezando con un simple análisis de sangre. Hoy soy una prueba viviente de que la detección temprana funciona", ha finalizado.
