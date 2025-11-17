Última hora del presunto autor de la muerte de Encarnita Polo: llegó días antes

El trágico fallecimiento de la icónica cantante y actriz Encarnita Polo a los 86 años ha conmocionado a la sociedad española, no solo por la pérdida de una figura querida de la cultura, sino por las terribles circunstancias que rodean su muerte. La investigación de la Policía Nacional en Ávila sigue arrojando detalles que dibujan un suceso tan inesperado como violento. La artista, conocida por éxitos inolvidables de la música pop y la copla en los años sesenta y setenta, fue encontrada sin vida en su habitación de la residencia de mayores Decanos, presuntamente estrangulada por otro residente.

El presunto autor del crimen, un hombre de 66 años, se encuentra actualmente bajo custodia policial, aunque su situación es compleja: ha sido ingresado en una unidad de psiquiatría de un centro hospitalario. Su estado de salud mental será determinante para los próximos pasos judiciales, ya que las autoridades esperan a que sus condiciones permitan que pueda ser interrogado y pasar a disposición del juez. Mientras tanto, cada nuevo dato conocido añade una capa de complejidad y desconcierto a un caso que ha puesto el foco en la seguridad y la gestión de los centros para personas con demencia.

Un recién llegado bajo la lupa de la investigación

Uno de los datos más desconcertantes y que se ha convertido en una pieza central de la investigación es que el presunto homicida apenas llevaba dos días en el centro. Según ha trascendido, su ingreso en la residencia Decanos de Ávila se produjo el 12 de noviembre, menos de 48 horas antes de que ocurriera el fatal suceso. Este hecho agrava la sensación de estupor, ya que, según fuentes cercanas al caso, el hombre no había manifestado previamente ningún comportamiento agresivo ni había generado alertas entre el personal del centro.

La edad del detenido, 66 años, también ha sido un punto de aclaración importante. Inicialmente se especuló con que era un octogenario, pero la confirmación de su edad real es crucial a nivel legal, ya que le convierte en una persona plenamente imputable penalmente, siempre y cuando su estado psiquiátrico lo permita. La Policía Nacional trabaja ahora para reconstruir las últimas horas de vida de Encarnita Polo y determinar qué pudo desencadenar una agresión de tal magnitud por parte de un residente recién llegado y sin antecedentes de violencia conocidos en el centro.

El escenario del suceso: el módulo de demencia

La tragedia se desarrolló en un entorno especialmente vulnerable: el módulo de demencia de la residencia. Tanto Encarnita Polo como el presunto agresor se encontraban alojados en esta unidad específica, diseñada para residentes con necesidades cognitivas especiales. Según ha confirmado la dirección de comunicación del centro, este módulo cuenta con una vigilancia teóricamente mayor y un acceso restringido mediante clave para separarlo del resto de las instalaciones. Sin embargo, esta seguridad no impidió el fatal desenlace.

Dentro de esta unidad, los residentes sí tenían libertad para moverse entre sus habitaciones, lo que habría facilitado que el agresor accediera al cuarto de la cantante. De hecho, una de las principales hipótesis con las que trabajan los investigadores, según fuentes policiales, es que el crimen se produjo mientras Encarnita Polo dormía en su propia habitación, lo que explicaría la falta de defensa. Este contexto pone sobre la mesa un debate delicado sobre los protocolos de seguridad y convivencia en unidades que albergan a pacientes con patologías complejas y, en ocasiones, impredecibles.

Consternación, silencio y una investigación en curso

La reacción de la residencia Decanos ha sido de absoluta consternación. A través de un comunicado oficial, la dirección expresó su pesar y anunció que mantendrán silencio por "máximo respeto a la confidencialidad" y para proteger el bienestar del resto de residentes y del personal, quienes se encuentran profundamente afectados por lo ocurrido. Esta postura busca gestionar una crisis de una magnitud sin precedentes para la institución, mientras colaboran estrechamente con la investigación policial en curso.

Por su parte, la familia de la artista ha optado por la máxima discreción en estos momentos tan dolorosos. Su hija, Raquel Waitzman Polo, organizó un entierro íntimo al que solo acudieron familiares y amigos muy cercanos, cumpliendo así con el deseo de despedir a su madre en la más estricta privacidad. Mientras el presunto autor permanece bajo evaluación psiquiátrica, las preguntas sobre cómo pudo ocurrir una tragedia así en un entorno supuestamente seguro siguen sin respuesta, a la espera de que avancen las diligencias policiales y judiciales.