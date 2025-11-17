El sorprendente vídeo donde un tarotista predijo la fama de Rosalía cuando aún era una joven promesa del flamenco: "Dentro de cuatro años..."

Rosalía sigue en boca de todos: su cuarto disco, 'Lux', ya es el más escuchado en Spotify a nivel mundial y, tras una semana desde su lanzamiento, ha conquistado a todo el público. También a los expertos, que destacan el salto cualitativo de la cantante desde 'Motomami'.

La publicación de 'Berghain', el lanzamiento de ‘Lux’, la visita a ‘La revuelta’, las entradas para la gira de su nuevo álbum... Rosalía lleva por lo menos tres semanas protagonizando las portadas del panorama cultural, y esto hace que en las redes se comparta una gran cantidad de contenido relacionado con su persona; incluso contenido de hace 13 años.

Es lo que ha sucedido con el programa ‘Toni Rovira y tú’: con motivo de su 25º aniversario está republicando vídeos de entrevistas a grandes celebridades que han pasado por el programa.

Una joven y desconocida Rosalía

Rosalía tenía 20 años y pertenecía a Kejaleo, una banda de flamenco jazz fusión.

El grupo estaba formado por cinco hombres y una joven de Sant Esteve Sesrovires: Xavi Turull, Diego Cortés, Cristo Fontecilla, Jordi Franco, Roger Blàvia y una desconocida Rosalía Vila, que ponía voz a los instrumentos del resto.

En 2012, la banda, que fue fundada tan solo un año atrás, visitó el programa nocturno ‘Toni Rovira y tú’ para promocionarse y dar a conocer su música.

Promoción y mucho futuro

Durante el ‘show’, el grupo tocó música en directo y, más tarde, fue sorprendido por Toni Rovira y un colaborador del programa: apareció un tarotista para echarles las cartas en directo.

No obstante, el vidente no se centró en la proyección del grupo y dedicó todo su espectáculo y atención a Rosalía. “Es un diamante en bruto, hay que explotarla antes de que llegue una multinacional y se la lleve”. Ante estas palabras, la joven preguntaba sorprendida: “¿Lo has visto en las cartas?”.

“Estos dos años para ti tienen que ser de muchísimo crecimiento”, afirmaba el tarotista, refiriéndose a sus dos años en Kejaleo.

Tarotista anticipa el futuro de Rosalía en el año 2012 solo con verla cantar y sin saber su nombre en ese momento.



Atención inevitable hacia Rosalía

“Hay una cosa que a ti te encanta y que lo dejaste, que es bailar, no sé si fue por una lesión… Ella baila, es tremenda, lo que pasa es que hay algo que le frena”, dijo el adivino, sin aparentemente conocerla de nada. Ante estas palabras, Rosalía asintió entre risas y aclaró: “Yo bailaba mucho de pequeña, es verdad, toda mi infancia, lo que pasa es que no se puede hacer todo”.

A lo largo del espectáculo, el presentador intenta que el tarotista centre su intervención en el grupo Kejaleo, pero el hombre sigue enfocado en Rosalía.

“Hay algo con mucho duende, con mucho flamenco. Déjate ir, a ver lo que trae la Tramuntana… Hay una futura estrella, que lo sepas, dentro de cuatro años será una gran estrella”, terminaba.

Rosalía: icono histórico

Quizás el tiempo fue en lo único que se equivocó el desconocido vidente y, el resto, ya es historia: ‘Los Ángeles’ en 2017, ‘El Mal Querer’ en 2018, ‘Motomami’ en 2022 y ‘Lux’ en 2025, tres álbumes con los que ha conseguido dos Grammy, 12 Grammy Latinos, cuatro premios MTV Video Music Awards, dos MTV Europe Music Awards y varios galardones más por su trayectoria.

Ahora, Rosalía es una de las artistas más escuchadas a nivel internacional y con ‘Lux’ ha conseguido colocar 12 de sus 15 canciones en el ‘top Global’ en las primeras 24 horas, es el álbum de una hispanohablante más reproducido del mundo en un solo día y el más escuchado a nivel mundial, desbancando a Taylor Swift para ocupar el primer puesto de ese ‘top Global’.