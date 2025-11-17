La opinión de Gabriel Rufián sobre el disco 'Lux' de Rosalía: "Acabo de escuchar esto...'"

El lanzamiento de un nuevo álbum de Rosalía ha dejado de ser un mero evento musical para convertirse en un auténtico fenómeno cultural que sacude los cimientos de la industria y genera un debate que trasciende lo artístico. Su más reciente trabajo, titulado 'Lux', no ha sido la excepción. Apenas una semana después de su estreno, el disco no solo ha pulverizado récords de escucha en plataformas globales como Spotify, consolidando a la artista catalana como un icono mundial, sino que también ha provocado una oleada de reacciones que abarcan desde el más alto nivel político hasta inesperados pronunciamientos desde la Iglesia.

El álbum, una introspección audaz y conceptual sobre temas tan profundos como la fe, la relación con Dios y el desamor, ha sido aclamado por su valentía y su capacidad para fusionar tradición y vanguardia. En medio de un torrente de críticas mayoritariamente positivas, provenientes de medios de prestigio como Rolling Stone y de leyendas como Madonna, ha destacado una valoración especialmente vehemente y directa, la del político Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados.

La contundente reacción de Gabriel Rufián

Lejos de los análisis técnicos o las crónicas especializadas, la opinión de Gabriel Rufián llegó a través de la red social X (anteriormente Twitter) con la fuerza de un veredicto personal e inapelable. En un mensaje conciso pero cargado de intensidad, el político catalán compartió su experiencia tras escuchar el álbum completo. "Acabo de escuchar esto entero y solo puedo decir que es la muestra de talento más bestia que he escuchado en mucho tiempo", sentenció Rufián. Su mensaje, acompañado de un expresivo "Qué barbaridad", iba junto a la portada de 'Lux', esa poderosa imagen de Rosalía vestida de blanco, abrazándose a sí misma con un velo que evoca la iconografía religiosa.

Acabo de escuchar esto entero y solo puedo decir que es la muestra de talento más bestia que he escuchado en mucho tiempo.



Qué barbaridad. pic.twitter.com/ygxxvQXfSX — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) November 16, 2025

La elección de sus palabras, "bestia" y "barbaridad", refleja un impacto visceral, una admiración que va más allá del gusto musical para entrar en el terreno del asombro ante una exhibición de talento puro y abrumador. La intervención de Rufián es significativa, pues demuestra cómo la obra de Rosalía ha permeado todas las esferas de la sociedad, invitando a figuras públicas, incluso a las más asociadas con la crispación política, a participar en la conversación cultural con una sinceridad desarmante.

Un eco de alabanzas desde la cultura y la política

La valoración de Rufián, aunque destacada por su contundencia, no es un hecho aislado. Se suma a un coro de elogios que ha creado un consenso casi unánime en torno a la calidad y relevancia de 'Lux'. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, utilizó su cuenta oficial para felicitar a la cantante, un gesto que subraya la dimensión de embajadora cultural que Rosalía ha alcanzado para España. Este reconocimiento desde la esfera política se vio amplificado en el mundo del espectáculo. Durante la fiesta de escucha del álbum, personalidades tan diversas como las cantantes Amaia Romero y Amaral, o la figura televisiva Belén Esteban, coincidieron en destacar la carga emocional del disco, describiéndolo como una obra que "desprende sentimientos de emoción". Este amplio espectro de admiradores, que va desde la élite política hasta la cultura popular más arraigada, certifica la capacidad única de la artista para conectar con públicos muy diferentes a través de un lenguaje universal: el de la emoción y la innovación.

El diálogo inesperado con la Iglesia

Quizás la reacción más sorprendente e intelectualmente estimulante ha provenido de una institución históricamente alejada del pop contemporáneo: la Iglesia Católica. La profunda carga espiritual de 'Lux', sus referencias líricas y sus melodías que en ocasiones recuerdan a cantos litúrgicos, no pasaron desapercibidas. El obispo de Sant Feliu de Llobregat se pronunció a través de una carta abierta dirigida a la propia Rosalía, en la que calificó el álbum como una obra "que abre caminos de diálogo entre la cultura popular contemporánea y la tradición espiritual". Lejos de condenar o juzgar, el obispo mostró una fascinación genuina, planteando preguntas directas a la artista sobre su mundo interior: "Me pregunto qué hay dentro de tuyo... No consigo entenderte, pero me gustaría hacerlo". Esta misiva, lanzada "como quien lanza en el mar un mensaje dentro de una botella", simboliza el mayor triunfo de 'Lux': no solo ser un éxito de ventas, sino convertirse en un artefacto cultural complejo, capaz de generar interrogantes, provocar diálogos improbables y demostrar que el verdadero arte no ofrece respuestas, sino que inspira las preguntas más profundas.