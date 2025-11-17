Chris Aceto, mejor preparador del mundo y experto en fitness, señala el punto débil de Joan Pradells: "Es como dos personas distintas"

Chris Aceto es uno de los entrenadores más importantes de la historia del culturismo profesional y, junto a nombres como el de Hany Rambod, es considerado por muchos el mejor preparador del mundo en la actualidad. Excompetidor, se hizo famoso en los 90 como especialista en preparación de competición y nutrición, hasta el punto de ser apodado como “The Technician”. En su currículum están Jay Cutler (4 veces Mr. Olympia Open), Shawn Rhoden (Mr. Olympia 2018) y muchas otras estrellas de primer nivel, con más de un centenar de victorias profesionales IFBB repartidas entre decenas de atletas distintos.

En la escena actual sigue totalmente en activo: es el preparador de Ramon Dino en Classic Physique (vigente campeón) y ha asumido recientemente la preparación de Derek Lunsford en el Open (también campeón de la pasada edición), además de otros nombres fuertes como el top-3 del Mr. Olympia y campeón del reciente Polonia Pro Andrew Jacked. Su opinión pesa porque combina tres cosas: resultados a lo largo de más de tres décadas, un conocimiento muy fino de las preparaciones de atletas de máximo nivel y una presencia constante en podcasts y medios especializados.

Preguntado en una conversación reciente en un podcast, Aceto dio su opinión sobre el papel de Joan Pradells tras su segundo lugar el Polonia Pro, competencia que se llevó precisamente su atleta Andrew Jacked. "El dorsal de frente (de Jacked) es impresionante. Sus piernas eran más grandes que en el Olympia. Creo que tenía más densidad en la espalda", apuntó. En cuanto a sus impresiones sobre el buen papel de Joan Pradells, Aceto destacó como puntos destacados el doble bíceps de frente y el semi-relajado de frente. "Creo que sí que será un competidor peligroso en los próximos 1-2 años".

Sin embargo, el preparador señaló su punto más débil: "Es como dos personas distintas de frente y de espaldas. Aunque tiene anchura en el dorsal de espaldas, combina anchura y grosor". Auinque no quiso mojarse mucho más, Aceto apuntó la obviedad de que el aspecto de Pradells en sus poses de frente, donde destacan sus cuádriceps, sus hombros redondos y su cintura estrecha, es muy superior a su cadena posterior, más rezagada en los detalles de la espalda y los isquiotibiales.