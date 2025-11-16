Pérez-Reverte, sobre Ryanair, que ya no acepta tarjetas de embarque en papel: "Cada vez nos acorralan más"

Desde el pasado 12 de noviembre, la compañía Ryanair ya no acepta tarjetas de embarque en papel. La aerolínea irlandesa ha decidido que solo acepta tarjetas de embarque digitales que se emiten exclusivamente a través de su aplicación móvil. Una medida que busca reducir costes y agilizar el proceso de embarque pero que ha generado controversia en las redes sociales.

El escritor y académico de la RAE Arturo Pérez-Reverte ha criticado duramente esta medida, asegurando en redes sociales que esta "es una buena razón para no viajar nunca con Ryanair".

Según explicó la compañía en un comunicado, los pasajeros deberán facturar en línea su página web o mediante la app oficial, donde recibirán automáticamente su Tarjeta de Embarque Digital (TED). El documento podrá mostrarse directamente en el control de seguridad y en la puerta de embarque, incluso sin conexión a internet, una vez descargado en el dispositivo.

"No nos permiten vivir sin teléfono móvil"

Así, para viajar con Ryanair resulta imprescindible llevar encima el teléfono móvil, algo que disgusta al escritor. "Cada vez nos acorralan más. Ésta es otra buena razón para no viajar nunca con Ryanair. Y lo triste es que otras compañías aéreas y ferroviarias acabarán imitándolos. Ya ocurre con los bancos. Esa gentuza no nos permite vivir sin teléfono móvil", ha escrito en su cuenta de X.

En su página web, Ryanair clarifica que aquellos que no tengan smartphone ni tableta "recibirán una tarjeta de embarque de forma gratuita en el aeropuerto". Eso sí, "siempre y cuando hayan facturado en línea antes de llegar al aeropuerto". "Haciendo la correspondiente cola", ha replicado Reverte.

"Cada vez que alguien te propone "hacértelo todo más fácil" es para echarse a temblar", ha rematado en otro tuit el escritor.

La compañía subraya que seguirá contando con mostradores de facturación y venta de billetes en todos los aeropuertos, aunque insiste en que la transición a las tarjetas digitales pretende eliminar las tasas de reemisión y simplificar el proceso para los viajeros.

En el caso de los vuelos con origen en Marruecos, Ryanair especifica que los pasajeros deberán mostrar su tarjeta digital en el aeropuerto para recoger una versión impresa antes del embarque, debido a los requisitos locales de control.

Con este cambio, Ryanair se suma a la tendencia del sector aéreo hacia la digitalización total del proceso de embarque, reforzando su estrategia de sostenibilidad y automatización en la gestión de vuelos en toda Europa.