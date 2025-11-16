Grammy Latinos 2025: Aitana hace historia en Las Vegas y descubre la sorprendente verdad sobre el dinero del premio

Este viernes de madrugada se ha celebrado en Las Vegas la gala de los Premios Grammy Latinos 2025. Bad Bunny ha sido uno de los grandes protagonistas de la jornada, consiguiendo hasta cinco galardones.

Otra de las protagonistas de la noche de este viernes, día 14, ha sido Aitana Ocaña, que ha ganado su primer Grammy Latino, en la categoría de mejor diseño de empaque, por su último disco ‘Cuarto Azul’.

Durante el discurso tras alzarse con el galardón, Aitana se ha acordado de su pareja, Daniel Alonso, conocido en redes sociales como Plex.

Su primer Grammy Latino

Aitana ha sido la única artista femenina española nominada en alguna categoría de los Grammy Latinos 2025.

La cantante estaba nominada en dos categorías diferentes: mejor álbum pop contemporáneo y mejor diseño de empaque, proclamándose ganadora de esta segunda categoría.

En ediciones anteriores, Aitana también ha estado nominada: fue en 2019, cuándo la artista recibió la nominación a mejor álbum vocal pop por su disco ‘Spoiler’.

Ahora, tras haber ganado su primer Grammy, mucha gente se pregunta cuánto dinero habrá recibido Aitana por alzarse con el gramófono dorado.

El dinero que reciben los ganadores del Grammy

La realidad es que ganar un Grammy Latino no tiene una remuneración económica. La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, que es la organizadora de los premios, considera que ganar un Grammy ya conlleva suficiente prestigio, y no es necesario un premio económico.

Sin embargo, los ganadores de los Grammys tendrán el conocido efecto ‘Grammy Bounce’, que puede traducirse como 'efecto rebote del Grammy'.

Esto consiste en un aumento de popularidad y repercusión que consiguen los ganadores. Normalmente, suelen conseguir un aumento en las ventas de discos, y en algunos casos, pueden llegar a duplicar sus ingresos.