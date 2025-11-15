Rosalía se sincera: "Me da miedo..."

Tras el éxito de su cuarto álbum ‘Lux’, Rosalía ha dado de qué hablar por la temática religiosa y espiritual que tienen algunas de sus canciones.

Y es que, a lo largo de toda su carrera musical, Rosalía ha hecho referencias al tema de la espiritualidad y la religión en varios discos.

En su primer álbum, ‘Los ángeles’, podemos ver referencias en la canción ‘El redentor’ y, más adelante, en 2018, en la carátula de ‘El mal querer’ aparece una representación de la artista como un ángel, con los brazos extendidos en forma de cruz y una paloma blanca sobre la cabeza.

La espiritualidad en ‘Lux’

En ‘Lux’ las referencias espirituales y religiosas también están presentes. “En el tema que abre el disco hay inspiración bíblica”, ha confesado Rosalía a Carles Francino en el programa ‘La ventana’, de Cadena Ser, este miércoles, día 12, hablando de la canción ‘Sexo, Violencia y Llantas’.

Además, en la canción ‘Divinize’, que la artista canta en catalán, se menciona el fruto que comieron Adán y Eva para dar rienda suelta a todos los pecados del mundo. “Fruita roja i rodona, qui l'endevina? Òbviament es la poma, que està prohibida”, canta la catalana, que traducido al castellano es: “Fruta roja y redonda / ¿quién la adivina? / obviamente es la manzana, que está prohibida”.

Miedo a la muerte

En ‘Magnolias’, el tema que cierra el último disco de Rosalía, está muy presente la muerte y la espiritualidad, ya que en esta canción la artista recrea su propio funeral.

Sobre este tema, Francino le ha preguntado a la cantante si realmente le asusta la muerte. "No tanto, me asusta más la vida, pero intento cada día que me asuste menos", ha respondido Rosalía.

La artista ha comentado que a lo que teme realmente es a vivir desde el miedo. "Me da miedo el miedo en sí", ha explicado.