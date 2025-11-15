Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El pódcast de EL PERIÓDICO

El pódcast de EL PERIÓDICO | Ya está aquí el anuncio de la lotería

12/11/2025 Loterías narra un cuento de Navidad en el spot del sorteo 2025 SOCIEDAD LOTERÍAS

12/11/2025 Loterías narra un cuento de Navidad en el spot del sorteo 2025 SOCIEDAD LOTERÍAS / LOTERÍAS / Europa Press

Sergi Mas

Sergi Mas

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El video del anuncio de la loteria nacional, sin el famoso calvo de la lotería, quien nos dejó hace poco menos de un año. 

Dónde escucharlo

'El pódcast de El Periódico' se publica cada fin de semana y se puede escuchar en las plataformas iVooxSpotifyPodimoGoogle PódcastAmazon Podcasts o Apple Podcasts.

Equipo

Idea: Albert Sáez.

Estudio de grabación: Manolita Studios.

Voz en off: Mercè Torrents.

Guión, edición y realización: Sergi Mas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL