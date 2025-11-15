Pedro Sánchez, el rey emérito y las fosas mantienen a Franco vivo en las redes sociales

El régimen y la precampaña electoral El jueves hará 50 años que murió Franco, y gracias a la efeméride el dictador ha tenido estas semanas un protagonismo en los medios y las redes sociales claramente llamativo para ser alguien que lleva cinco décadas enterrado. Aunque, quizás porque la Transición lo logró suturar todas las grietas que abrió el régimen en el tejido social del país, lo cierto es que Franco nunca se ha ido del todo del debate público. Es también incuestionable que el auge de partidos como Vox, en cierta manera emparentados o por lo menos benevolentes con lo que fue aquel periodo histórico, ha devuelto foco a la dictadura. No en vano uno de sus diputados, Manuel Mariscal, hizo en noviembre del año pasado una apología del franquismo en el Congreso. "Gracias a las redes sociales muchos jóvenes están descubriendo que la etapa posterior a la Guerra Civil no fue una etapa oscura, sino de progreso y reconciliación para lograr la unidad nacional", dijo. El debate sobre la dictadura ha vuelto esta semana al Congreso. Y a Pedro Sánchez le viene muy bien porque le sirve para calentar la precampaña de las elecciones extremeñas del mes que viene. En su intervención parlamentaria, el presidente no solo confundió –ejem– a Alberto Núñez Feijóo con Santiago Abascal, y quiso vincularlos a ambos con la corrupción, sino que también le dijo al líder de Vox: "Seamos francos, señor Abascal, ya que tanto le gusta a usted esa palabra". Los 'hooligans' de Sánchez en las redes sociales, como la cuenta de Mr. Handsome en Twitter, le rieron mucho la ocurrencia. Pero otros usuarios, como @MaryCarmenFP, prefirieron recordar al presidente que su partido no es precisamente ajeno a los escándalos. "¿Eso cuánto es en chistorras? Creo recordar que, en una celebración del PSOE, hubo un millón de euros en chistorras... Hablar del dinero dilapidado de otros, cuando el PSOE es un no parar en eso de mangar... ¡Tápese, Mr. Handsome, tápese!".

El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 12 de noviembre de 2025, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

Un heredero agradecido La alusión que hizo Pedro Sánchez a Franco durante la réplica a Santiago Abascal no fue la única de la jornada parlamentaria de esta semana. El presidente del Gobierno también hizo referencia a la relación entre el dictador y el rey emérito Juan Carlos I, que ha vuelto al primer plano después de que el exmonarca se haya pronunciado al respecto en sus memorias. "¿Por qué mentir si fue él [Franco] quien me convirtió en rey y, en realidad, lo hizo para crear un régimen más abierto?", afirma en la frase más comentada. También hay elogios explícitos: "Le respetaba enormemente, admiraba su inteligencia y su sentido político". O: "Nunca permití que nadie lo criticara delante de mí". Sánchez las usó para cargar contra él desde la tribuna del Congreso: "Me resulta particularmente doloroso, en un país donde hay familias que todavía buscan restos de familiares en las cunetas, escuchar al emérito hacer y dar loas al dictador Franco". Algunos usuarios de las redes sociales se han unido, desde la publicación en Francia de 'Reconciliación' –las memorias del rey emérito– a esa queja. "Franco no puede ser elogiado, mató a miles de personas llevando a un país a una hambruna intencionada, creó más de 200 campos de concentración y era admirado por Hitler por su sadismo. Como nacido en España, son mis palabras a Juan Carlos de Borbón", escribió por ejemplo en X el artista británico Mario Monforte. Pero algunas personas se resisten a dejar de considerar a Juan Carlos I poco menos que un héroe de la democracia, y defienden la versión hegemónica hasta su abdicación de que ejerció una rebeldía (aunque silente) frente al dictador. Así lo piensa por ejemplo @CChiflers: "No, Juan Carlos odiaba a Francisco Franco. Le quitó el trono a su padre. Le apartó de su familia. Estuvo en muchos internados solo y sin familia. Y fue marioneta de Franco hasta su muerte".

FOTODELDÍA París (Francia), 05/11/2025.- Un ejemplar de «Reconciliación», las memorias del rey emérito Juan Carlos I, escritas en colaboración con la periodista francesa Laurence Debray y publicadas por Stock, se exhibe en una librería de París, Francia, este miércoles.-EFE/ Teresa Suarez / TERESA SUAREZ / EFE

Polarización y humanidad Tampoco es tan raro que Franco siga de actualidad, porque se siguen desenterrando en suelo español fosas con víctimas de la represión que él mandó ejercer contra sus enemigos políticos. El historiador Manel Márquez daba cuenta el viernes en X de un hallazgo macabro al respecto: "Un niño de 12 años fue fusilado por los franquistas, de dos disparos en la cabeza. Fue encontrado en una fosa común en Víznar (Granada, España). En sus manos aún llevaba su goma de borrar y su lápiz, lo mataron junto a su familia. El franquismo fue un régimen genocida y criminal". La noticia es de abril del año pasado, pero ha vuelto con fuerza esta semana a las redes sociales por las cada vez más recurrentes defensas públicas de la dictadura. La anomalía española frente a otros países que también sufrieron largas dictaduras está en esas fosas. Las diferentes leyes de memoria intentan compensar la sensación de millones de familias de que no se ha reparado la dignidad de sus antepasados, pero es comprensible que muchos expresen su rabia. Más aún cuando, según las últimas encuestas, el paso del tiempo y una voluntad de epatar mal entendida han hecho que muchos jóvenes reivindiquen ahora el franquismo, seguramente sin saber muy bien qué están reivindicando. Los dos tiros en la cabeza de ese niño de 12 años que aún llevaba en las manos lápiz y goma de borrar son un recordatorio. En los comentarios a los tuits que recuerdan la noticia queda claro que la Guerra Civil y el franquismo siguen siendo uno de los principales ejes de polarización de la sociedad. Unos recuerdan los muertos de los dos bandos –se cumplen también estos días 89 años de los fusilamientos de Paracuellos–, sin acordarse de los ejecutados después de la guerra. Y a otros, simplemente, la crispación les obnubila la humanidad: "Buah, un lápiz y una goma de borrar, ¿cómo es posible, si antes no te dejaban estudiar porque desde los tres años trabajabas picando piedra y comías mondas de patatas? Aburrís".