Hallada con traumatismos
Muere a los 39 años la influencer Diana Aeras en condiciones extrañas: se cae del edificio donde residía tras huir del hospital
La creadora de contenido se había marchado del centro médico ese mismo día tras ser encontrada con traumatismos y cortes en su domicilio
La hija de una 'influencer' relata su día a día: "Si no sonreía en redes, mi madre me decía que no me importaba mi familia"
Alexandra Costa
La influencer Diana Areas, conocida por su contenido en nutrición y 'fitness', ha muerto a los 39 años de edad tras caer de un edificio en Brasil. Los vecinos hallaron el cuerpo sin vida el jueves por la tarde en el complejo residencial en el que vive, ubicado al norte de Río de Janeiro, según informó el medio local 'J3News'.
La policía investiga su fallecimiento, que se ha producido en condiciones bastante extrañas. En la madrugada del jueves, los servicios de emergencias acudieron al domicilio de la creadora de contenido, que fue hallada con cortes y traumatismos y fue traslada al hospital, de donde Diana Areas se marchó antes de recibir el alta médica.
La muerte de Diana, con más de 200.000 seguidores en Instagram, ha causado mucha conmoción en redes sociales. "Diana no solo era hermosa, atleta y nutricionista: era una súper mamá y demasiado inteligente", respondía una de sus seguidoras. "Descansa en paz amiga. Que calmes tu alma allí abajo con nuestro padre. Siento que no pudiéramos ayudarte", ha explicado otra. La influencer, que había hecho varias competiciones de culturismo, publicaba en redes sociales consejos de entrenamiento y nurtrición .
