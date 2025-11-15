Kiko Rivera se sincera como nunca sobre su ruptura con Irene Rosales y las críticas de su madre: "Me parece bochornoso, necesita ayuda urgente"

Kiko Rivera dio la cara y se sinceró como nunca antes en el plató de '¡De Viernes!' para enfrentarse a las preguntas de los colaboradores del programa tras su entrevista la semana pasada en la que rompió su silencio sobre su ruptura con Irene Rosales.

Una entrevista de lo más sincera en la que habló de la separación, del accidente de su hermano Cayetano y sus relaciones familiares, aunque que no se lo puso fácil a los colaboradores de televisión, con los que tuvo algún rifirrafe. El hijo de Isabel Pantoja estuvo a la defensiva al tratar algunos de los temas más peliagudos de su vida, como el de la relación con su hermana Isa o los altercados que la joven vivió cuando era pequeña en Cantora.

Cayetano, un ejemplo para él

Respecto al accidente de tráfico de su hermano Cayetano Rivera, del que se fugó a pie y se negó a hacerse el test de alcoholemia, el DJ salió en su defensa. "Yo he hablado con él y está preocupado por la repercusión. Él ha sido un ejemplo en todo", expresó. "Sigue siendo una persona ejemplar, al menos para mí y quizás haya podido cometer errores como los cometemos todos", añadió.

Rivera habló bien de su expareja Irene Rosales en todo momento, "una mujer diez y una excelente madre". Su relación hace tiempo que se fue deteriorando, revelando que antes de separarse ya no dormían en el mismo dormitorio. "Creo que en ambos ese deseo desapareció hace mucho tiempo", asegurando a su vez que le alegra "ver a Irene feliz" junto a su nuevo novio Guillermo, a quien Rosales conoció antes de que se hiciera pública la ruptura.

"Mi madre necesita ayuda urgente"

El hijo de Isabel Pantoja salió en defensa de su exmujer ante los ataques constantes que ha recibido esta de su madre. "Me parece bochornoso, debería mirarse al espejo antes de hablar mal de Irene", declaró, sin entender por qué la tonadillera no tiene buenas palabras para la madre de sus nietas. "Creo que mi madre necesita ayuda urgente. Desde aquí decirle que no tengo más ganas de guerra, que no tengo tiempo, solo tengo tiempo para mí y seguir mejorando. Me extraña que no haga conciencia y piense de las cosas que ha podido hacer mal, porque yo lo he hecho y me arrepiento. En eso consiste la vida, en saber cómo mejorar", ha expresado.

¿Acercamiento con su hermana?

Tras su entrevista, Kiko se dejaba ver igual de tenso que en plató y evitó las preguntas de la prensa sobre un posible acercamiento con su hermana. Incluso prefirió no contestar cuando le preguntaban si tiene miedo de las posibles acciones legales que su madre puede tomar contra él.

En el plató de '¡De viernes!', el primo de Anabel Pantoja dejó entrever que después de la emisión de la entrevista que le hicieron en su casa de Sevilla habría tomado la iniciativa de hablar a su hermana y ese acercamiento entre ellos podría haberse dado. Eso sí, quiso quedarse ahí y no dar más detalles al respecto por respeto a ella.