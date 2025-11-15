Ni Rosalía ni Gerard Piqué: estos son los famosos más deseados en Catalunya

Desde los inicios del cine, la televisión y la música, tener un 'crush' con una persona famosa es algo de lo más común.

Las celebridades han despertado admiración e, incluso, deseo entre generaciones enteras, que han encontrado en ellas un modelo de belleza, talento o carisma.

Durante décadas, los dormitorios de adolescentes han sido auténticos santuarios dedicados a sus ídolos: carpetas empapeladas con recortes de revistas, pósters en las paredes o fondos de pantalla con la cara de su icono favorito.

Los famosos más deseados

Desde los actores de Hollywood hasta los ídolos del pop contemporáneo o también los políticos, las figuras públicas han ocupado un lugar destacado en el imaginario sentimental de millones de personas.

Ahora, el estudio ‘Los famosos más deseados de España en 2025’, elaborado por la Academia Erótica Diversual, revela quiénes son los famosos más deseados en España por comunidades autónomas.

El informe recoge las preferencias de más de 5.100 personas de entre 18 y 60 años segmentadas en diferentes categorías que incluyen personalidades del panorama político, deportivo, artístico, mediático y cultural del país.

La política española

El magnetismo tiene muchas caras, y la política es una de ellas. Si alguien tiene alguna duda, los resultados hablan por sí solos: Gabriel Rufián se impone como el político masculino más deseado del país, con un 27,6% de los votos, desbancando al presidente Pedro Sánchez (24,4%).

Además, en Catalunya Rufián se coloca como el más deseado en tres de las cuatro provincias; en Tarragona, gana Sánchez.

En cuanto a las mujeres de la política, Isabel Díaz Ayuso arrasa en España como la más atractiva, pero en el territorio catalán la decisión está dividida entre Ayuso (Lleida y Girona) e Inés Arrimadas (Barcelona y Tarragona).

‘Tres metros sobre el cielo’

El mundo del deporte también tiene claros favoritos. Marc Márquez se sitúa como el deportista masculino más deseado de España, y también arrasa en Catalunya.

Alexia Putellas se consolida como la deportista más deseada en Barcelona y Tarragona. En Lleida el premio se lo lleva Ana Peleteiro y en Girona, Paula Badosa.

En el terreno artístico, Miguel Ángel Silvestre destaca coronándose como el hombre más deseado en España.

Sin embargo, esto cambia en Catalunya, ya que los catalanes, excepto los leridanos que prefieren a Silvestre, desean a Mario Casas, el actor de ‘Tres metros sobre el cielo’.

El mundo de la televisión

En el caso de las mujeres, Ana de Armas lidera el ránking, aunque solo con el 19,7% de los votos españoles. En el territorio catalán la elección está dividida entre Ana de Armas -en Barcelona y Girona- y la superestrella Aitana, en Lleida y Tarragona.

El ámbito televisivo también ha sido incluido en la lista: David Broncano es el hombre más deseado de Catalunya, y comparte el podio en Lleida junto al presentador Roberto Leal.

En el lado femenino, Cristina Pedroche aparece como clara favorita en España y en la comunidad autónoma, donde las cuatro provincias coinciden en ello.

Dos claros favoritos

Teniendo en cuenta estos datos, el hombre más deseado de España es Miguel Ángel Silvestre, que acumula un 7,34% de los votos. A este le siguen David Broncano y Marc Márquez.

En cuanto a las mujeres, Isabel Díaz Ayuso lidera el ránking con el 8,39% de los votos, seguida por Cristina Pedroche y Alexia Putellas.