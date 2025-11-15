¿Qué se sabe de la muerte de Encarnita Polo? Las últimas horas de la cantante y actriz

La actriz y cantante Encarnita Polo, una de las figuras más importantes de la música pop y la copla de los años sesenta y setenta y que triunfó con su conocida canción 'Paco, Paco, Paco', falleció este viernes a los 86 años en una residencia de Ávila. Una muerte que la Policía Nacional está investigando para aclarar, pues falleció en trágicas circunstancias.

Polo murió en la residencia Decanos de Ávila estrangulada por otro residente del centro de personas mayores, según los primeros indicios. Su hija, Raquel Waitzman Polo, comunicó el fallecimiento a sus conocidos y ha pedido respeto y privacidad para la familia en estos momentos tan delicados. "Con un dolor inmenso quiero comunicar que mi madre, Encarnita Polo, ha fallecido hoy en Ávila, la ciudad donde vivimos y donde pasó sus últimos años rodeada de cariño", es el mensaje que ha enviado la hija de Encarnita a sus allegados.

"Para muchos fue una cantante y actriz inolvidable, una pionera del flamenco-pop cuya voz y personalidad marcaron a varias generaciones. Pero para mí fue, ante todo, mi madre: una mujer fuerte, divertida y con un carácter único", añadía la hija en la nota.

¿Quién la estranguló?

Según fuentes cercanas a la investigación, Encarnita Polo fue estrangulada por un compañero de residencia octogenario presuntamente afectado por un problema mental. Las mismas fuentes añaden que el presunto agresor no había mostrado signos de agresividad y que, tras el ataque, ha sido ingresado en un servicio de Psiquiatría.

Los hechos están siendo investigados por la Brigada Provincial de la Policía Judicial.

Nacida en Sevilla en 1939, Encarna Polo logró convertirse en una de las figuras más destacadas del panorama musical español de los sesenta y setenta y una de las más populares gracias a la televisión, en la que siguió apareciendo como invitada a pesar de haber dejado el mundo discográfico.

En noviembre de 2012 desveló ser una de las personas afectadas por las preferentes de Bankia y aseguró haber perdido considerables fondos. Los últimos años vivió alejada de los medios de comunicación y fue tratada de un cáncer.