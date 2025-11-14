Sergio Dalma, preocupado por el catalán: "Se tiene que luchar..."

“Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar con los delfines”, cantaba Sergio Dalma en Roma durante el Festival de Eurovisión de 1991.

El tema ‘Bailar Pegados’ logró la cuarta posición en el certamen, siendo una de las mejores clasificaciones de España, con 119 votos.

A raíz de su actuación en el festival, la popularidad de Sergio Dalma ha aumentado como la espuma y ha recibido numerosos premios a nivel nacional e internacional, además de catapultar las ventas del álbum ‘Sintiéndonos la piel’, hasta alcanzar las 700.000 copias.

Su próxima gira

Ahora, 34 años después de aquel momento, Dalma sigue subiéndose a los escenarios y regalando momentos de emoción a fans de todas las edades y países.

De hecho, este viernes, día 14, sale a la venta su nuevo disco ‘Ritorno a via Dalma’, el número 23 en su extensa carrera, que presentará en España con una gira que comenzará en marzo de 2026.

En el marco de la promoción de su último trabajo discográfico, el cantante está ofreciendo entrevistas a diferentes medios de comunicación, donde aprovecha para hacer un repaso de su larga trayectoria.

Su nombre real

Una de las últimas ha sido junto a la periodista Marina Fernández, en 'Aquí Catalunya' de Cadena SER, donde ha recordado sus orígenes.

Y es que, aunque muchos todavía no lo sepan, su nombre real es Josep Sergi Capdevila Querol, y nació en Sabadell (Vallès Occidental, Barcelona).

No obstante, cuando estaba a punto de publicar su disco, su equipo le propuso cambiar el alias artístico, ya que su nombre de nacimiento era demasiado local, y creían que tendría menos posibilidades de triunfar.

Dalma responde

En este contexto, Fernández ha aprovechado para preguntarle sobre el futuro del catalán, a lo que él ha contestado que lo ve inquietante: “Preocupante la situación”, comenta.

“Yo había vivido 27 años en Madrid y yo y mi hijo, que ha nacido en Madrid, siempre hemos intentado hablar en catalán. Si leo 10 libros, 6 son en catalán”, explica el artista.

La preocupación del artista no es baladí: según la última encuesta de usos lingüísticos, elaborada por la Conselleria de Política Lingüística y el Idescat, solo un tercio de la población de Catalunya (33 %) utiliza el catalán como lengua principal, tres puntos menos que hace cinco años, mientras que una cuarta parte de los catalanes (24 %) afirma no usarlo nunca.

El consejo de Dalma

Para revertir esta situación, Dalma insta a hablar la lengua lo máximo posible.

“Se tiene que luchar, entre todos. Aunque yo cante en castellano, tú sabes que yo siempre en las entrevistas lo he intentado defender”, le dice a la periodista.

"Porque pienso que tenemos la oportunidad de luchar por nuestra lengua y por nuestra cultura, cada uno en su ámbito lo tiene que propagar ¿no?", concluye el cantante.