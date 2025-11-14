Jordi Sala (12 años) hace historia en el libro Guinness de los récords: "Cuando una cosa no me sale me enfado mucho y lo vuelvo a probar"

La última edición del Guinness World Records 2026 cuenta con 12 nuevos récords protagonizados por talento nacional. La icónica publicación estrenó su versión más actualizada este pasado 8 de octubre, revelando algunas de las hazañas que se han batido durante el último año en España.

La nueva edición del libro Guinness cuenta con 2.897 récords de todo el mundo. Entre los nombres más populares, se encuentran algunos de los más famosos de nuestro país como Ibai Llanos, Jesús Vázquez o Rafa Nadal.

El niño Guiness

No obstante, también destaca la historia de Jordi Sala, un prodigio de la BMX de tan solo 12 años. El deportista catalán ha conseguido el récord de más saltos sobre vehículos en un minuto, haciendo el caballito en bicicleta.

El joven ciclista superó hasta 27 coches durante un programa televisivo, emitido en directo el pasado 18 de diciembre de 2024. Además, Sala fue campeón del mundo de bike trial con tan solo ocho años de edad.

En este contexto, la emisora 'RAC 1' ha entrevistado a su padre, también Jordi Sala. "El secreto de todo es que le gusta hablar a la cámara, hay muchos niños con un nivel similar de bici", explica en la radio.

Por este motivo, la creación de contenido en redes sociales ha sido fundamental para aumentar su popularidad y poder dedicarse al mundo de la bicicleta. "Tenemos un vídeo de 48 millones de visitas en Instagram", detalla el padre de Jordi.

Además, Sala ha revelado que ha detectado "un sistema para hacer vídeos virales". Este método está vinculado a la fusión de dos disciplinas del ciclismo: "La faceta de trial da mucho juego para hacer retos o cosas muy vistosas con una bici normal de montaña".

Recientemente, padre y hijo se han enfocado en hacer algunas de las subidas más difíciles de Cataluña. "Nos proponen lugares referentes estratégicos que la gente sabe que son imposibles de subir en bicicleta". En este sentido, han conseguido superar la pendiente de Castellbisbal y la subida de Pení.

Para batir estos récords, el padre de Jordi admite que "el trialero, por norma es muy tozudo". De la misma forma, el joven ciclista reconoce que "cuando una cosa no me sale me enfado mucho, lo vuelvo a probar hasta que me sale bien".