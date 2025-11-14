Kika Nazareth, la futbolista portuguesa del Barça: "Me gustaría que me hablasen más en catalán"

La futbolista del Fútbol Club Barcelona, Kika Nazareth, se ha atrevido a hablar en catalán en una entrevista para el programa ‘Tot costa’, de Catalunya Ràdio.

Nazareth, originaria de Portugal, prometió a los presentadores del programa, Jordi Costa y Sònia Gelmà, que la próxima entrevista la haría en catalán y, un año después, ha cumplido su palabra.

La portuguesa lleva más de un año viviendo en Barcelona y siempre ha mostrado interés en aprender el catalán. “Me gusta aprender el catalán, me encanta el idioma, quiero aprender más y cada vez más”, ha comentado en la entrevista.

El catalán en el vestuario del Barça

En su segunda temporada en el club, Nazareth ya está totalmente adaptada al vestuario culé, donde hay una gran presencia de jugadoras catalanas. Este entorno ha contribuido a que la futbolista tenga un gran interés en aprender el idioma.

“Me gustaría que me hablasen más en catalán, pero creo que tienen interiorizado que no soy catalana y no lo hacen”. Sin embargo, la portuguesa asegura que muchas veces es ella la que tiene la iniciativa y pide que le hablen en catalán.

Aprender catalán

“Todavía hay cosas que no me salen, pienso mucho antes de hablar, pero lo intento”, ha comentado durante la entrevista. Aunque le falte práctica, en poco más de un año los avances de la portuguesa con el catalán son realmente buenos y es capaz de mantener una conversación y atender a los medios de comunicación en ese idioma sin problemas.

“Cuando estuve lesionada, le dije al fisio que hablásemos en catalán”, ha explicado Nazareth. La blaugrana asegura que la mejor manera de aprender un idioma nuevo es hablarlo y escucharlo constantemente, para coger práctica y perder el miedo a expresarse.