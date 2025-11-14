Anuncio inesperado
C. Tangana y Rocío Aguirre esperan su primer hijo
El cantante C. Tangana y la fotógrafa chilena Rocío Aguirre esperan su primer hijo. Así lo ha anunciado Aguirre este viernes a través de sus redes sociales. La fotógrafa ha compartido en Instagram una fotografía frente al espejo y luciendo barriguita. "Las guagüitas vienen con la marraqueta bajo el brazo, dicen", ha escrito la chilena en su perfil.
Los comentarios de enhorabuena a la pareja no han tardado en llegar en la misma publicación (entre ellos los de rostros conocidos como Julieta Venegas, Rossy de Palma, Hiba Abouk, Rita Payés y Alizzz), aunque, por el momento, el artista no se ha pronunciado al respecto.
La pareja se conoció en 2019 en un bar de Madrid, cuando Aguirre estudiaba fotografía de moda y de publicidad. Poco después, comenzó una relación profesional que, durante la pandemia de coronavirus, que los dos pasaron juntos en México, se convirtió en un romance.
La primera vez que hicieron una aparición pública fue por los premios Latin Grammy de 2021, mientras que la última fue el pasado mes de febrero, cuando el madrileño recibió el Goya a mejor documental por 'La guitarra flamenca', su primer trabajo como director.
