La “boda secreta” de Paola y Andreu (‘La isla de las tentaciones’) en Mallorca que ha revolucionado las redes: la verdad detrás de las imágenes

Durante las últimas horas, las redes sociales se han llenado de mensajes de felicitación para Paola y Andreu, una de las parejas más queridas de ‘La isla de las tentaciones’, después de que comenzara a circular la noticia de que se habían casado en secreto. “¿Sabías que Paola y Andreu de ‘La isla de las tentaciones’ se han dado el ‘sí, quiero’ en la más absoluta discreción?”, decía el titular compartido por el medio r3vista, que muchos dieron por cierto.

Sin embargo, la realidad es muy distinta: ni boda ni celebración. Lo que parecía el enlace más discreto de la historia resultó ser una sesión de fotos profesional. La pareja mallorquina posaba para ritual.dart, una artista que se dedica a pintar en vivo durante bodas y eventos en Mallorca, y que aprovechó la colaboración con los exparticipantes del reality para mostrar su trabajo.

“¡No es oro todo lo que reluce! Lo que parecía la boda más discreta de todos los tiempos ha sido realmente trabajo”, aclaraba la revista Cuore, desmintiendo la noticia y confirmando que se trataba de una colaboración artística.

Otros incidentes con la pareja

No es la primera vez que Paola y Andreu generan confusión con un posado nupcial. En 2024 ya realizaron una sesión similar con temática de boda, y entonces también tuvieron que salir a explicar que no se habían casado. Aun así, la reacción del público no se ha hecho esperar. En los comentarios, muchos seguidores han expresado su sorpresa y admiración por la pareja, llegando a escribir que son “la única pareja honesta que ha pasado por el reality”.

Mientras tanto, la novena temporada de ‘La isla de las tentaciones’ continúa emitiéndose con nuevas parejas, entre ellas Claudia y Gilbert, los concursantes mallorquines que participan en esta edición y que se han ganado rápidamente el cariño de la audiencia.

Por ahora, Paola y Andreu siguen juntos y felices, pero sin campanas de boda a la vista. Eso sí, viendo lo bien que les sientan los retratos nupciales, muchos fans esperan que el siguiente vestido blanco ya no sea solo para una sesión de fotos.