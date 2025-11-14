Aitana no se olvida de Plex en los Premios Grammy Latinos 2025

La noche del jueves en la gala de los Premios Grammy Latinos 2025 se convirtió en un momento histórico para la música española. La cantante catalana Aitana finalmente alzó su primer gramófono dorado, un hito que consolida su estatus como una de las artistas más influyentes de su generación. El galardón, recibido en la categoría de Mejor Diseño de Empaque por su aclamado álbum Cuarto Azul, no solo celebró su visión artística integral, sino que también se convirtió en el escenario de una de las declaraciones más personales y emotivas de su carrera, en la que su novio, el youtuber Plex, fue el gran protagonista.

Visiblemente conmovida y con la voz entrecortada por la emoción, Aitana subió al escenario para aceptar un premio que, según sus propias palabras, nunca creyó posible. "Esto es muy fuerte para mí, nunca en mi vida he recibido uno de estos", confesó mientras sostenía con fuerza el galardón. Este reconocimiento premia el concepto visual y la presentación de Cuarto Azul, un proyecto que ha sido definido por la propia artista como su trabajo más íntimo y vulnerable hasta la fecha. El diseño, que acompaña a la perfección la narrativa del disco, fue clave para sumergir a los oyentes en el universo de melancolía y resiliencia que propone el álbum.

Un premio inesperado y un discurso emocional

Aunque Aitana competía en categorías de gran peso como Mejor Álbum Vocal Pop, fue el reconocimiento al arte conceptual de su disco el que le dio su primera gran alegría en los Latin Grammy. La categoría de Mejor Diseño de Empaque celebra la coherencia y creatividad del proyecto en su totalidad, desde la portada hasta el libreto interior, y en el caso de Cuarto Azul, este aspecto fue fundamental para transmitir los temas de desamor y salud mental que explora. En su discurso, Aitana no solo agradeció a la Academia y a su equipo profesional, sino que abrió su corazón para dedicar el triunfo a su círculo más íntimo, rompiendo el molde de los agradecimientos convencionales.

"Gracias a mi familia, que me ha acompañado estos días, a mi novio Dani, que le quiero con todo mi corazón, y a todos y cada uno de vosotros", expresó, oficializando ante millones de espectadores su relación sentimental con Daniel Alonso, conocido mundialmente como Plex. Estas palabras no solo confirmaron el vínculo entre dos de las mayores estrellas del entretenimiento hispanohablante, sino que también subrayaron el apoyo incondicional que ha sido para ella en una de las etapas más importantes de su trayectoria.

Plex, el apoyo incondicional detrás del éxito

La presencia de Daniel Alonso en la gala no pasó desapercibida. Aunque se mantuvo en un discreto segundo plano, su orgullo era palpable. Tras la victoria, el youtuber se unió a Aitana, su familia y su equipo para la fotografía de celebración, un gesto que simboliza la unión de sus dos mundos. Además, su reacción en redes sociales fue inmediata: una story en Instagram mostrando a Aitana en el escenario con el gramófono, acompañada de un sencillo pero elocuente emoji de corazón. Este gesto, junto a la dedicatoria de la cantante, consolida su relación como una de las más seguidas y queridas del panorama actual.

La dedicatoria de Aitana es significativa, pues pone en valor el soporte emocional que ha recibido durante la creación de un álbum tan personal. Cuarto Azul es un viaje a través de la vulnerabilidad, y contar con una figura de apoyo como Plex ha sido, sin duda, un pilar fundamental para que la artista pudiera canalizar sus emociones más profundas y transformarlas en arte.

Lanzado el 30 de mayo de 2025, Cuarto Azul representa un punto de inflexión en la carrera de Aitana. Este cuarto álbum de estudio no solo la ha llevado a explorar nuevos sonidos, sino que ha contado con colaboraciones estelares de primer nivel, como Jay Wheeler, Myke Towers, Kenia Os o los icónicos Fangoria. A pesar de la competencia feroz, donde se enfrentaba a leyendas como Alejandro Sanz en la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop, la nominación ya era un triunfo en sí misma.

El premio por el diseño de empaque es un reflejo de la vulnerabilidad artística y el control creativo que Aitana ha asumido en este proyecto. No es la primera vez que la Academia Latina de la Grabación reconoce su talento —sus nominaciones en 2019 y 2020 ya anticipaban un futuro brillante—, pero esta victoria marca el inicio de una nueva era. La noche de los Latin Grammy 2025 no solo quedará en el recuerdo por ser la primera vez que Aitana ganó, sino por ser la noche en que compartió su triunfo, sin reservas, con el mundo y con la persona que ocupa su corazón.