Las Mamarazzis recuerdan las luces y sombras de Mar Flores en una nueva entrega de su Enciclopedia Rosa

Las Mamarazzis volvieron a llenar el pasado jueves 23 de octubre la Casa Seat con una nueva entrega de su Enciclopedia Rosa, esta vez dedicada a la modelo y presentadora Mar Flores, que acaba de publicar sus memorias, 'Mar en calma' (La Esfera de los Libros), con un repaso de su vida y sus grandes amores. El pódcast en directo de EL PERIÓDICO, presentado por Laura Fa y Lorena Vázquez, retrocedió hasta la infancia de Flores, pasando por los momentos de su vida más oscuros, hasta el presente y la complicada relación que mantiene con su hijo, Carlo Constanzia.

Mar Flores nació en el barrio de Usera, de Madrid, y decidió mudarse a París para apostar por su carrera como modelo cuando la revista 'Elle' la escogió como el 'Rostro de los 90'. Como ella misma explica en su autobiografía, estuvo durante mucho tiempo viviendo en París sin dinero y con pocas ofertas de trabajo. Tan delicada era la situación que, "cuando se podía comprar una barra de pan, era algo súper especial para ella", recuerdan las Mamarazzis. Para recordar esos momentos complicados, la modelo regaló una 'tote bag' con una barra de pan a la prensa durante la presentación de su libro, explican las periodistas, que estuvieron presentes en aquel encuentro.

Finalmente, la carrera de la modelo despegó y regresó a España, donde entró en el mundo de la televisión, como presentadora de 'VIP Noche', y empezó a relacionarse con otros personajes reconocidos. Entre ellos, Bertín Osborne, con quien mantuvo un romance. "Bertín Osborne ha dicho últimamente que guardaba muy buen recuerdo de Mar Flores, pero el caso es que a Mar, cuando le preguntan por Bertín, dice que él es capaz de manejar a las mujeres como le da la gana".

Las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, durante la grabación en directo del especial Mamarazzis sobre Mar Flores en Casa Seat / Zowy Voeten / EPC

Al parecer, la modelo siempre explica que el cantante la "cautivó" y luego sufrió "muchísimo", en cambio, el presentador explica que fue una relación "muy plácida" y acabó en buenos términos. Esa relación hizo que Flores saltara a la prensa del corazón. La revista 'Interviu' publicó en 1991 unas imágenes de la modelo en ropa interior bajo el título "Mar Flores, el nuevo amor de Bertín Osborne, en bragas".

Primer marido

Tras su ruptura, Flores conoció a su primer marido, el aristócrata italiano Carlo Constanzia, con quien se casó y tuvo su primer hijo, que adoptó el mismo nombre que el padre. En sus memorias, la presentadora explica que sufrió maltrato físico, psicológico y violencia vicaria.

Las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, junto a la directora adjunta de EL PERIÓDICO, Gemma Martínez, durante la grabación en directo del especial Mamarazzis sobre Mar Flores en Casa Seat / Zowy Voeten / EPC

"Uno de los capítulos más duros de este libro habla incluso de cómo en una de estas peleas que tiene con Carlos, él pierde los nervios y llega a pegarle. Ella llama a su hermana, se va a una comisaría de Madrid y no hacen absolutamente nada. Como ella era una persona conocida, una chica explosiva, guapa y sensual, que para la gente de la época era algo negativo, denuncia el tema y la policía no le hace ningún caso. En aquel momento no existía la ley de violencia de género", detallan las Mamarazzis.

Momentos complicados

Mar, finalmente, decidió terminar su relación con Carlo, aunque su infierno siguió. En su relato, la modelo explica que el aristócrata se llevó a su hijo, recogiéndolo a la salida del colegio y llevándoselo a Italia sin avisar a nadie, en 1995, simplemente para hacerle daño. En ese momento de desesperación, Flores encontró la salvación en Fernando Fernández Tapias, que en aquel momento era un directivo del Real Madrid.

"Ella cuenta que en ese momento Fefe [Fernando Fernández] ya estaba separado de su mujer, pero Kiko Matamoros, que en esa época era su representante, dice que la contrató para llevársela al yate, o sea, la acusa directamente de prostitución", comentan las periodistas. Más tarde, la relación entre ellos se consolidó: "Hay una parte importante de lo que explica ella en el libro y de lo que acaba dando a entender que es que con Fefe tenía una relación abierta". Sin embargo, en aquel entonces, la persona por la que ella "sentía pasión" era Alessandro Lequio.

Las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, durante la grabación en directo del especial Mamarazzis sobre Mar Flores en Casa Seat / Zowy Voeten / EPC

Callada y escondida

El ex de Ana Obregón la traicionó en dos ocasiones: la primera, cuando pactó unas fotografías con el paparazzi Miguel Temprano en Roma, por las que le pagaron "10 millones de pesetas", y la segunda, cuando se filtraron unas imágenes íntimas de los dos por las que Mar Flores "acaba en un hospital ingresada". En aquel momento, mantenía una relación con Cayetano Martínez de Irujo, que terminó tras la polémica de las imágenes.

"A Mar se la veía como una mujer que no se le perdonaba que tuviese un carácter fuerte, que fuera independiente y que fuera una mujer exuberante", recuerdan las Mamarazzis. "Ella incluso decía en el libro que pasa varios años llevando gafas de sol porque le daba miedo salir a la calle. Le había llegado a pasar de entrar en un lugar y oír barbaridades de ella misma. Entonces decide callarse y esconderse".

Como suele ocurrir, las Mamarazzis acabaron su pódcast en directo apagando los micrófonos del programa y con una ronda de preguntas sin filtros y sin censura en exclusiva para los asistentes en la Casa Seat.

Dónde ver y escuchar a las Mamarazzis

El pódcast 'Mamarazzis' se emite cada miércoles en directo (14.30 horas) en las cuentas de Instagram y X de este diario. Lo encontrarás en los principales agregadores: Ivoox, Spotify, Podimo, Amazon Podcasts y Apple Podcasts.