La revelación más sincera de Cristiano Ronaldo: “Sabía que me volvería multimillonario”

El astro portugués vivió una infancia dura, sin apenas recursos, y ha logrado ser multimillonario a lo largo de los años

Cristiano Ronaldo posa junto a su estatua em Funchal. / EFE / JOSÉ SENA GOULAO

Cristiano Ronaldo es mucho más que un futbolista. Es un símbolo del esfuerzo, la disciplina y la mentalidad ganadora. Desde sus humildes comienzos en Madeira hasta convertirse en una de las figuras más influyentes del deporte mundial, su historia es la de un hombre que soñó en grande y convirtió cada meta en realidad.

El portugués comenzó su carrera en el Sporting de Lisboa, donde su talento precoz llamó la atención del Manchester United. Bajo la dirección de Alex Ferguson, Cristiano dio sus primeros pasos hacia la élite, conquistando su primer Balón de Oro y convirtiéndose en una superestrella mundial. Su fichaje por el Real Madrid en 2009 marcó el inicio de una era dorada: cuatro Champions League, récords de goles históricos y un legado imborrable en el club blanco.

Tras su paso por la Juventus y su regreso al Manchester United, el astro portugués dio un nuevo giro a su carrera al marcharse al Al Nassr de Arabia Saudí, para aumentar su patrimonio. A sus 39 años, Ronaldo sigue compitiendo al máximo nivel y manteniendo una ética de trabajo que ha inspirado a generaciones enteras.

Multimillonario a los 39 años

Morgan también recordó que Ronaldo se convirtió en el primer futbolista multimillonario de la historia, una meta que el propio portugués había visualizado desde joven. “Sabía que me volvería multimillonario. Estaba preparado. Fui muy feliz. No estaba obsesionado con el dinero, pero cuando llegas a cierto nivel, eso ya no importa tanto. El dinero es importante, las finanzas también, pero hay cosas más importantes”, reflexionó el jugador.

Y es que Cristiano Ronaldo no solo ha triunfado en el campo. Fuera de él ha construido un imperio empresarial con su sello personal: la marca CR7. Bajo ese nombre gestiona una línea de ropa, calzado, perfumes, gimnasios, hoteles y complementos, consolidándose como un referente global de estilo y éxito. Su cadena Pestana CR7 Lifestyle Hotels, con sedes en Lisboa, Madeira, Madrid y Marrakech, es uno de los proyectos más emblemáticos de su faceta emprendedora.

Múltiples negocios y variados

Además, el portugués ha invertido en sectores como la nutrición deportiva, la tecnología y el fitness, demostrando una visión empresarial que trasciende del fútbol.

Cristiano Ronaldo ha construido un legado que va mucho más allá. Transformó la vida de alguien que partió desde lo más bajo para llegar a la cima. Ahora, se prepara para cerrar su etapa como jugado, porque como bien dice, "todo tiene un principio y un final".

