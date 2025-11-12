La prensa turca desvela el coste del lujoso hotel en el que se alojaba Mourinho durante su etapa en el Fenerbahce: "La suite más exclusiva"

Mourinho disfruta de una nueva etapa en Lisboa. Nueva, pero vieja conocida, ya que ha regresado al lugar en el que empezó su reconocimiento como entrenador. Nada más salir del FC Barcelona recibió una oferta de Bobby Robson para acompañarle en el banquillo del Newcastle, pero Mourinho desestimó la propuesta, considerando que había terminado su ciclo como asistente de entrenador y regresó a Portugal para empezar su carrera como primer entrenador. Durante la temporada 2000-2001, se hizo cargo del Benfica, como sustituto de Jupp Heynckes en la cuarta jornada de la super liga portuguesa.

24 años más tarde, con un Benfica cambiado, las cosas no le están saliendo del todo bien. Su llegada no ha generado un impacto positivo, almenos por el momento. En liga son terceros, a seis del líder y en Champions, penúltimos, sin conocer aún la victoria. Mourinho llegó tras una apuesta del club, que recientemente había destituido a Bruno Lage, que estuvo solamente 377 días en el banquillo. El portugués (Mou), venía de Turquía, en una especie de 'Erasmus tardío' tras dejar Roma.

El Fenerbahce le pagó casi un millón de euros en un hotel

Una salida, que aún deja secuelas en Fenerbahce por como se produjo. Su marcha sigue siendo un tema que da mucho que hablar en los medios de Estambul. La prensa turca ha desvelado que el club habría pagado 36,5 millones de liras (aproximadamente 750.000 euros) por su alojamiento durante 15-16 meses en el lujoso hotel Four Seasons de la ciudad, donde ocupó "la suite más exclusiva".

El 29 de agosto de 2025, el Fenerbahçe anunció la rescisión de su contrato tras quedar eliminado de la previa de la Champions League ante el Benfica. La compensación por su salida estuvo valorada entre 12 y 15 millones de euros. Un gasto desmesurado, que suma al coste del hotel. El Four Seasons Hotel de Estambul es uno de los hoteles más lujosos.

Es de cinco estrellas y está situado en el corazón de la ciudad, cerca del Bósforo y a pocos minutos de las principales atracciones turísticas. Con una decoración que fusiona la arquitectura otomana tradicional con comodidades modernas, el hotel ofrece suites elegantes y espaciosas, muchas de las cuales tienen vistas panorámicas del estrecho. Además de sus lujosas habitaciones, el hotel cuenta con un restaurante gourmet, un spa de clase mundial y un servicio excepcional, lo que lo convierte en una opción preferida por celebridades y figuras públicas que buscan exclusividad y confort en un entorno elegante y privado.

Elige hoteles en los clubes 'de paso'

En Manchester, ya pasó algo similar. Mou estuvo 895 noches en el The Lowry Hotel, una estancia que la prensa británica calculó en alrededor de 537.000 libras (609.000 euros).

Algo común en Mourinho, que prefiere pasar los días en hoteles a adquirir propiedades, o estar en alquiler durante el periodo que está en el banquillo. Un modus operandi que efectúa en clubes en los que ha entrenado durante poca duración.