Paris Jackson muestra cómo el consumo de drogas le ha perforado el tabique nasal: "Han arruinado mi vida"

La celebridad Paris Jackson (Beverly Hills, 1998), cantante, actriz e única hija del difunto cantante estadounidense Michael Jackson, ha mostrado a través de un vídeo en sus redes sociales cómo le ha quedado el tabique nasal perforado debido al consumo de drogas. Las drogas, confiesa, le han "arruinado la vida".

La hija del 'rey del pop' ha mostrado los efectos de su drogadicción en su cuenta en TikTok, donde utiliza la linterna de su teléfono móvil para enseñar la perforación provocada. "Tengo un silbido muy fuerte cuando respiro por la nariz. Me pasa porque tengo lo que se llama un tabique perforado, algo diferente de una desviación del tabique", relata. Ahora, explica, podría pasarse un spaghetti por el tabique con facilidad.

Jackson ha admitido que lleva conviviendo con esto desde los 20 años y que es debido al consumo de drogas. "Es por lo que vosotros creéis que es. No consumáis drogas, chicos", ha añadido la actriz, de 27 años. "No le voy a decir a nadie lo que itenen que hacer, pero no lo recomiendo porque arruinaron mi vida".

No quiere someterse a cirugía

Paris Jackson ha señalado que no quiere someterse a una cirugía plástica porque lleva seis años sin consumir y ese tipo de operaciones requieren tomar pastillas. "Llevo conviviendo con esto desde que tenía unos 20 años y es una putada cuando estás en el estudio cantando".

A mediados del pasado octubre la autora del álbum 'Wilted', lanzado en 2020, había admitido en un evento en Los Ángeles que al conseguir la sobriedad no solo recuperó su vida, sino que logró una vida "mejor".