Extriunfito
Juanjo Bona niega rotundamente que su novio Martín tenga algo que ver en la ruptura de Los Javis
El artista ha expresado estar "en paz y feliz" y ha asegurado que su pareja es el hombre de su vida
Mamarazzis: El misterioso acompañante de Javier Ambrossi, ¿motivo de la separación de los Javis?
Chance
Juanjo Bona se ha dejado ver este miércoles 12 de noviembre en los Premios GLAMOUR Women of the Year (WOTY), en el Teatro Barceló de Madrid, y allí ha desmentido rotundamente que su pareja tenga algo que ver con la ruptura sentimental de Los Javis.
Después de anunciarse públicamente la separación de Calvo y Ambrossi, muchos comentarios en redes sociales apuntaban a que el segundo de ellos habría tenido una amistad con el artista de 'Operación Triunfo', pero su actual pareja ha desmentido esta noche la mayor.
A pesar de los rumores, Juanjo ha confesado ante la prensa encontrarse "en paz y feliz" y ha asegurado que el hombre de su vida es "mi novio, Martín" porque "estoy muy enamorado". Unas palabras que demostraban el apoyo incondicional y la confianza plena que tiene hacia él después del 'escándalo' que se ha originado en redes sociales.
Además, Juanjo ha sido preguntado directamente por la ruptura de Los Javis y les ha deseado que "que sigan trabajando, son amigos, les quiero, que sean felices y que hagan lo que quieran".
Pero... ¿qué opinión tiene de las especulaciones sobre su pareja como uno de los posibles motivos de esta ruptura? El artista ha desmentido rotundamente que esto sea verdad: "Es falso" y ha dejado claro que "somos amigos tanto él como yo".
- Así están las encuestas de las elecciones en la Comunidad Valenciana
- La revuelta' gana el pulso (con récord) a 'El hormiguero' con Rosalía
- Silvia Abril, Mario Vaquerizo o Arturo Valls: los famosos que han dicho sí al nuevo programa de aventuras de Atresmedia
- Catalunya diseña su red ferroviaria del futuro: tres nuevas estaciones AVE, empresa pública de trenes y dos grandes ejes que reordenan el mapa
- La entidad CaixaBank pone a la venta una vivienda adosada con 2 dormitorios y patio por solo 29.000 euros
- La banca dará a Talgo 1.270 millones en financiación a cambio de que la mitad los garantice el Estado
- Rosalía visita 'La revuelta' por primera vez: su celibato voluntario, el dinero en el banco y un pulso con Broncano
- Rauw Alejandro responde a Rosalía: 'Esa película pasó hace rato