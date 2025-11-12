Juanjo Bona niega rotundamente que su novio Martín tenga algo que ver en la ruptura de Los Javis

Juanjo Bona se ha dejado ver este miércoles 12 de noviembre en los Premios GLAMOUR Women of the Year (WOTY), en el Teatro Barceló de Madrid, y allí ha desmentido rotundamente que su pareja tenga algo que ver con la ruptura sentimental de Los Javis.

Después de anunciarse públicamente la separación de Calvo y Ambrossi, muchos comentarios en redes sociales apuntaban a que el segundo de ellos habría tenido una amistad con el artista de 'Operación Triunfo', pero su actual pareja ha desmentido esta noche la mayor.

A pesar de los rumores, Juanjo ha confesado ante la prensa encontrarse "en paz y feliz" y ha asegurado que el hombre de su vida es "mi novio, Martín" porque "estoy muy enamorado". Unas palabras que demostraban el apoyo incondicional y la confianza plena que tiene hacia él después del 'escándalo' que se ha originado en redes sociales.

Además, Juanjo ha sido preguntado directamente por la ruptura de Los Javis y les ha deseado que "que sigan trabajando, son amigos, les quiero, que sean felices y que hagan lo que quieran".

Pero... ¿qué opinión tiene de las especulaciones sobre su pareja como uno de los posibles motivos de esta ruptura? El artista ha desmentido rotundamente que esto sea verdad: "Es falso" y ha dejado claro que "somos amigos tanto él como yo".