El misterioso acompañante de Javier Ambrossi, ¿motivo de la separación de los Javis?

Nuevo miércoles, nuevo episodio de Mamarazzis. En una semana con Rosalía como nombre propio, Laura Fa y Lorena Vázquez vuelven a la carga con su pódcast en EL PERIÓDICO para arrojar algo de luz –o 'lux'– sobre otros temas que han marcado la actualidad de los famosos en los últimos días.

Porque, pese a la polémica lingüística con la Escolania y el uso del catalán, las desavenencias entre parejas de artistas que creíamos inseparables y el 'choque' entre Cayetano Rivera y el mundo vegetal tampoco nos han dado respiro alguno.

Los Javis, ruptura sin divorcio profesional

El diario 'El País' lanzó esta semana una exclusiva que ya comenzó a asomar hace unos días de la mano de las Mamarazzis: los Javis rompen tras 15 años de relación. Lo hacen solo en términos de relación amorosa, ya que, como se ha encargado de aclarar su representante, ambos seguirán trabajando conjuntamente en futuros proyectos profesionales. Ponen fin así a una relación alejada de lo convencional y, quizás, demasiado abierta: "Se les ha ido un poco de las manos", ha afirmado Fa.

Vázquez, por su parte, ha aventurado cuál podría ser la causa de este anuncio precipitado: "Aquí, las culpables somos las Mamarazzis", ha comentado. Cabe recordar que en el capítulo anterior ya avanzaron el avistamiento de (ahora sí que podemos decirlo) Javier Ambrossi paseando acompañado de un chico del que no conocemos el nombre, pero sabemos que hay algo más que amistad.

Sea como sea, algunos medios ya han sacado a la palestra nombres que podrían encarnar a la tercera persona que ha hecho tambalearse esta relación hasta hacerla saltar por los aires. Destacan nombres como el de Martin Urrutia, exconcursante de 'OT' en 2023 que, según apuntan algunas informaciones, podría haber llevado su relación profesional con alguno de los Javis al siguiente nivel. Ante los rumores, avivados por la ausencia de Ambrossi entre los 'VIP' que asistieron al programa de Rosalía en 'La revuelta', cabe decir que Urrutia salió al paso publicando una fotografía junto a su actual pareja. Tampoco han acabado de cuajar las especulaciones en torno a una posible relación entre Javier Calvo y Guitarricadelafuente, cuyo representante (¡y pareja!) negó cualquier relación entre actor y artista.

Leiva, muy bien acompañado en el aeropuerto de Barcelona

Otra "información satélite" –por orbitar el universo de Los Javis– relevante gira en torno a Ambrossi. Al parecer, su excuñado, el cantante Leiva, habría iniciado una relación sentimental con una joven desconocida. Al menos eso se intuye de los besos y muestras de cariño que ambos exhibieron en público en pleno aeropuerto de Barcelona. Según testigos presenciales, ambos estaban muy acaramelados mientras esperaban las maletas después de volar desde Nueva York a la capital catalana para su concierto el pasado sábado en el Palau Sant Jordi.

El comentario de Paula Vázquez que pone en entredicho su relación

Algo se esconde tras el celibato voluntario de Paula Vázquez, ahora centrada en un nuevo capítulo en RTVE con 'Hasta el fin del mundo'. La presentadora habló con total desengaño de su presente amoroso y de la nula posibilidad de mantener relaciones sexuales en los próximos días cuando David Broncano le preguntó al respecto en 'La revuelta'.

Sí, la puntuación de la también actriz y modelo rompe el récord negativo establecido por Rosalía apenas unas horas antes, pero también pone en entredicho su relación con el empresario catalán Ignacio Sagnier, de la que muchos –entre ellos '¡Hola!'– intuimos que ya no queda ni rastro. "No hay lugar a dudas de que la ruptura es un hecho", han comentado las Mamarazzis.

El 'pobre' Andy arremete contra Lucas

En 2024, ya asomaban los primeros indicios de separación con el salto de Andy, quien pasó a ser subordinado de la productora encabezada por Lucas. Ahora, un año después, esas especulaciones se han vuelto realidad. ¡Y vaya si lo han hecho! En su paso por 'El Hormiguero', el 'pobre' Andy despotricó de su excompañero musical y habló sin tapujos de como, por ejemplo, no cobra ni un solo duro de 'Son de amores', el gran éxito de la carrera musical del dúo.

También confesó a Pablo Motos que durante sus conciertos tenía prohibido acercarse al público hasta que así se lo indicase Lucas. No parece que se tratase de una dinámica aislada, pues esas mismas prácticas se trasladaban también a los 'Meet and Greet'. Para colmo, Lucas llegó a contemplar un cambio en el 'merchandising', invirtiendo el nombre del grupo y rebautizarlo 'Lucas y Andy'.

En el programa de 'Trancas y Barrancas' también se abordó la supuesta pelea entre ambos cantantes, durante la cual –explica Andy– volaron botellas, pero no hubo contacto físico porque así lo impidieron los miembros del equipo.

Como cabía esperar, la reacción de Lucas no se hizo esperar. Primero, con un mensaje críptico sobre la lealtad en su estado de WhatsApp. Después, con la comunicación de que estudia emprender acciones legales y exigi una compensación de nada más y nada menos que 150.000 euros. Las palabras de Andy bien podrían ser el estímulo que Lucas necesitaba para sentarse en un plató de televisión, aunque, por ahora, sigue siendo más probable que lo haga primero su novia (y expareja de Álvaro, productor del dúo) María José.

Genoveva Casanova y 'Lecturas': ¿para quién es el varapalo?

Y ya que hablamos de compensaciones, otra de las noticias de la semana lleva el nombre de Genoveva Casanova, cuya acusación contra 'Lecturas', a la que reclamaba cerca de dos millones de euros a raíz del famoso fotorreportaje con el príncipe Federico X de Dinamarca, ha sido desestimada.

Eso sí, todavía estamos tratando de averiguar si el varapalo ha sido para la actriz mexicana o para la revista, que igualmente ha sido condenada a pagar una indemnización de 175.000 euros –sentencia a que, según han informado desde el medio, van a recurrir–. "No entendemos nada", han exclamado las Mamarazzis. El tribunal dice haber tenido en cuenta que se trata de personajes públicos, pero supuestamente hay informaciones ajenas al reportaje, concretamente una decena de fotografías del perfil (público) de Casanova en Instagram, que vieron la luz posteriormente de forma ilegal.

Qué sabemos (y qué no) del accidente de Cayetano Rivera

Pero si de algo se han hecho eco las principales cabeceras de la prensa del corazón es del accidente de Cayetano Rivera. Al parecer, el extorero empalmó vermut, comida, tardeo y cena. Y claro, de una racha así, pocos salen airosos: tras abandonar el club de golf en el que se encontraba, alargando eternamente la sobremesa hasta el punto de tener que dejar a su hijo en casa de unos amigos, Cayetano estampó su furgoneta contra una palmera que ha sido señalada como la gran culpable del siniestro. Y es que, por las palabras de su abogado, pareciera que alguien había colocado mágicamente la planta ahí en medio.

El misterioso acompañante de Javier Ambrosi, ¿motivo de la separación de los Javis?

Desconocemos si el extorero bebió o no, aunque sabemos de buena mano que sobre la mesa había alcohol (y mucho). Además, salta a la vista que Cayetano se negase a someterse a un control de alcoholemia bajo el alegato de encontrarse "aturdido". También ha llegado a oídos de las Mamarazzis que el hermano de Kiko Rivera frecuenta compañías que nada tiene que ver con las que tenía cuando todavía vestía su traje de luces, cuando salía mucho menos que ahora.

Dónde ver y escuchar a las Mamarazzis

