El marrón chocolate, el vestido lencero y las gabardinas: obsesión del otoño en Wallapop

Queda ya poco más de un mes para que sepamos ¡por fin! cuál será el color del 2026. Pantone nos regala ese momento psicodélico cuando se acerca el final del calendario. Puede ser un buen ejercicio imaginar con antelación por dónde irán los tiros en las colorimetrías que vestirán las cortinas, las paredes, las cajas de cosmética y la ropa de los escaparates de los próximos meses. Llevamos tres años transitando tonos cobrizos, que si el Viva Magenta, que si el Peach Fuzz, que si el Mocha Mousse de este año... puede que sea hora de cambiar y que el oráculo de los colores escoja un verde o un azul. Sin embargo, no veo yo a los directores creativos de la moda muy por la labor (a tenor por lo visto, por ejemplo, en la última semana de la moda de Barcelona, la 080 Barcelona Fashion) ni por cómo visten, por ejemplo, divas como Rosalía, en blanco o negro.

Pantone también tiene en cuenta la 'calle' antes de dar un volantazo en los tonos que han de decorar el mundo entero. Y esa realidad de lo que consume la gente no solo incluye a los productos 'fashion' de temporada, sino también al mercado de la segunda mano, con su propio ránking de tendencias. En ese sentido, es muy representiva la 'muestra' de Wallapop, la plataforma líder en consumo consciente y humano, fundada en Barcelona en 2013 y presente en España, Italia y Portugal.

Según sus datos, lo más deseado en moda es el vestido lencero, que se consolida como una de las prendas de esta temporada con un incremento del 150% en búsquedas en octubre. Le siguen de cerca otras tendencias como el marrón chocolate -ese color que Pantone llamó en 2015 Marsala (un tono muy similar al omnipresente burgundy); las gabardinas o los abrigos de pelo, con un aumento del 140%, 130% y 127%, respectivamente desde el fin del verano.

El vestido lencero y el marrón chocolate son los grandes protagonistas de este otoño y la obsesión de la mayoría de las consumidoras de moda.

Combinaciones ganadoras

Concretamente en la plataforma, las búsquedas del vestido lencero, con encajes finos y siluetas fluidas, han crecido un 150% desde el verano. Este artículo, que combina feminidad y comodidad, se reinventa y se combina en los días más fríos con jerséis de punto y botas altas, creando 'looks' sofisticados y desenfadados.

Por su parte, el marrón chocolate se consolida con fuerza como el color clave de esta estación, registrando un incremento del 140% respecto a agosto. Esta tonalidad cálida y versátil se apodera de prendas y accesorios, aportando un aire elegante y acogedor.

Prendas exteriores

En el universo de las prendas exteriores, las gabardinas -el auxiliar imbatible del otoño- crecen un 130%, los abrigos de pelo -herencia aún de la moda de las 'mob wife' que impera desde hace casi tres años- un 127% y las cazadoras 'bomber' -disparadas desde la gira de los Oasis- un 123%, siendo imprescindibles para quienes buscan estar a la última sin renunciar al confort. Los tejidos suaves y el toque noventero dominan el 'street style', mientras que las chaquetas de ante marrón, con un aumento del 83%, añaden ese toque clásico ideal para el entretiempo.

Calzado 'top'

Las botas 'slouchy' (arrugadas) encabezan las búsquedas, con un crecimiento del 125%, confirmando su estatus como calzado estrella. Le siguen de cerca las botas cowboy y las manoletinas, ambas con incremento del 71%.

Varios artículos de moda con estampado 'animal print'. / WALLAPOP

Otros 'must'

Más allá del calzado, hay otras modas que siguen pisando fuerte. Las blusas románticas, con volantes, lazos y tejidos delicados, se suman a la lista de favoritos con un incremento del 100% en búsquedas si comparamos septiembre con agosto. Combinadas con jeans rectos o faldas midi, se posicionan como el recurso infalible para un 'look' effortless muy femenino.

En cuanto a accesorios, los 'charms' para bolsos también viven su momento: las búsquedas crecen un 71% en septiembre con respecto a agosto, confirmando que los pequeños detalles siguen siendo grandes protagonistas.

Por último, el estampado 'animal print' no se pasa de moda temporada tras temporada. Sus búsquedas aumentaron un 51% en la plataforma, mientras que el estampado de serpiente creció un 67%.