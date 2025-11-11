Receta de bizcocho de aceite de oliva estilo Rosalía: todos los ingredientes y cómo cocinarlo

Presentación de 'Lux'
Alexandra Costa
En su paso por 'La revuelta', programa de RTVE presentado por David Broncano, Rosalía repasó tanto el buen momento profesional que atraviesa con el lanzamiento de 'Lux', su cuarto álbum, como otros aspectos de su vida personal.
También hubo tiempo para los ya habituales regalos que los invitados entregan al presentador. En esta ocasión, la artista de Sant Esteve Sesrovieres apostó por un bizcocho de aceite de oliva casero que ella misma se encargó de elaborar: "Es el bizcocho que siempre hago, el clásico", explicó la cantante catalana.
Ingredientes
Además de estar "hecho con amor", este dulce cuenta con los siguientes ingredientes para moldes de 22 a 24 centímetros:
- Tres huevos
- 180 gramos de azúcar blanco o moreno
- 120 mililitros de aceite de oliva suave
- 120 mililitros de leche entera o semidesnatada
- 200 gramos de harina de trigo (todo uso)
- 8 gramos de levadura química (impulsor)
- Media cucharadita de bicarbonato sódico
- Una pizca de sal
- Ralladura fina de una naranja
- 120 mililitros de zumo de naranja recién exprimido
- Azúcar glas (opcional)
Cómo cocinarlo
Elaborar esta receta requiere tiempo, como bien indicó Rosalía a Broncano: "Tardé mi rato, pasé toda la tarde de ayer haciéndolo". Estos son los pasos que debes seguir para replicarlo en tu cocina:
- Prepara el horno y el molde: precalienta a 180 ºC calor arriba y abajo. Asimismo, unta el molde con aceite y espolvorea harina para desmoldar sin problemas.
- Mezcla base: bate huevos con azúcar hasta que blanqueen y espumen. De esta manera, conseguirás que atrape aire y dé miga alta.
- Incorpora los líquidos aromáticos: sin sobrebatir, añade leche, aceite de oliva, zumo y ralladura de naranja.
- Tamiza y une los secos: en otro bol mezcla harina, sal, bicarbonato y levadura. A continuación, incorpóralo a la base en dos tandas, con movimientos suaves hasta homogeneizar.
- Horneado: vierte la masa en el molde y déjalo hornear entre 30 y 40 minutos a 180 ºC o hasta que al pinchar con un palillo salga seco. Ajusta los tiempos según tu horno.
- Acabado y reposo: para terminar, deja templar 10 minutos, desmolda sobre una rejilla y déjalo enfriar antes de espolvorear azúcar glas. Puedes servirlo solo o con yogur y rodajas finas de naranja.
