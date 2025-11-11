Receta de bizcocho de aceite de oliva estilo Rosalía: todos los ingredientes y cómo cocinarlo

En su paso por 'La revuelta', programa de RTVE presentado por David Broncano, Rosalía repasó tanto el buen momento profesional que atraviesa con el lanzamiento de 'Lux', su cuarto álbum, como otros aspectos de su vida personal.

También hubo tiempo para los ya habituales regalos que los invitados entregan al presentador. En esta ocasión, la artista de Sant Esteve Sesrovieres apostó por un bizcocho de aceite de oliva casero que ella misma se encargó de elaborar: "Es el bizcocho que siempre hago, el clásico", explicó la cantante catalana.

Ingredientes

Además de estar "hecho con amor", este dulce cuenta con los siguientes ingredientes para moldes de 22 a 24 centímetros:

Tres huevos

180 gramos de azúcar blanco o moreno

blanco o moreno 120 mililitros de aceite de oliva suave

suave 120 mililitros de leche entera o semidesnatada

entera o semidesnatada 200 gramos de harina de trigo (todo uso)

de trigo (todo uso) 8 gramos de levadura química (impulsor)

(impulsor) Media cucharadita de bicarbonato sódico

sódico Una pizca de sal

Ralladura fina de una naranja

de una 120 mililitros de zumo de naranja recién exprimido

recién exprimido Azúcar glas (opcional)

Cómo cocinarlo

Elaborar esta receta requiere tiempo, como bien indicó Rosalía a Broncano: "Tardé mi rato, pasé toda la tarde de ayer haciéndolo". Estos son los pasos que debes seguir para replicarlo en tu cocina: