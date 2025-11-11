Despejada la incógnita sobre el robo en el Louvre: esta es la verdadera identidad del 'detective del Louvre'

Momentos después de que el Museo del Louvre de París se cerrase temporalmente por el robo que se produjo en su interior, apareció una imagen que ha dado la vuelta al mundo.

En ella se ve a un joven vestido con un traje y un sombrero junto a un grupo de policías que bloquean la entrada al museo.

En las redes sociales se le bautizó como 'El hombre del fedora', en referencia al peculiar sombrero de fieltro de ala ancha y flexible que vestía, hecho que le ha valido también el sobrenombre de 'detective del Louvre', porque es la prenda que llevaban los detectives del cine negro de hace un siglo.

La identidad del 'detective del Louvre'

Días después, la agencia de noticias Associated Press ha puesto nombre a este misterioso personaje, del que también se especuló que podía tratarse de una imagen creada con inteligencia artificial o de un policía disfrazado.

Se trata de Pedro Elias Garzon Delvaux, un joven de 15 años procedente de Rambouillet, una localidad ubicada a 30 kilómetros de París.

El joven se desplazó hasta la capital francesa para visitar el Museo del Louvre junto a su madre y su abuelo, pero se lo encontraron cerrado por el robo.

En el momento en el que se hizo la fotografía, el joven se había acercado a preguntar a las autoridades qué estaba sucediendo.

Vestimenta de hace un siglo

Garzon ha concedido una entrevista a Associated Press donde explica que entiende que la imagen haya causado tanto revuelo: “Estoy vestido más como en los años 40, y estamos en 2025, hay un contraste”.

El joven también ha comentado que no se dio cuenta de que le hacían la foto y que, días después, se enteró gracias a una conocida que la imagen estaba dando la vuelta al mundo. “Me asombró que solo con una foto puedas volverte viral en pocos días”, ha expresado Garzon.

Tras enterarse de su popularidad, Garzon no quería que su identidad se revelase inmediatamente. “Con esta foto hay un misterio, así que hay que hacerlo durar”, ha explicado el joven.

Su propio estilo

Garzon ha comentado que su peculiar atuendo forma parte de su día a día. “Me gusta ser elegante, voy a la escuela así”, ha expresado, explicando que comenzó a vestirse así hace menos de un año, inspirado por la historia del siglo XX, fotos en blanco y negro donde se retratan a detectives vestidos de forma similar a la que él ha copiado.

El estilo del joven francés viene inculcado por su madre, Félicité Garzon Delvaux, que creció en un museo-palacio del siglo XVIII y es hija de un comisario de arte y una artista.