Un actor de 'Los Serrano' y 'Física y Química" confiesa haber recaído en las drogas

La fama para los actores más jóvenes puede ser un arma de doble filo que muchos no consiguen gestionar. El éxito supone dinero, prestigio y, en este caso, una estrecha relación con estímulos impropios de la edad.

Normalmente, estos incentivos se convierten en relaciones tóxicas con las personas, con el alcohol o con las drogas.

Esto mismo le ocurrió a Adrián Rodríguez que, con 17 años, saltó a la fama con su personaje de David en ‘Los Serrano’. También dio vida a un personaje principal de ‘Física o Química’ y ha formado parte del elenco de ‘El chiringuito de Pepe’.

Comunicado oficial

Ahora, el actor, con 36 años, ha confesado que ha recaído en una adicción que arrastra desde hace años.

El actor ha compartido a través de su cuenta de Instagram un texto titulado 'Comunicado oficial', donde explica los motivos de su futura desaparición: “Después de varios meses creyéndome que estoy mejor y demás proyectos que quería llevar a cabo… tengo que reconocer que todo ha sido parte de mi enfermedad”.

A continuación, Rodríguez añade: “La poca luz que aún me queda en mi interior ha vuelto a iluminarme para volver a ponerme en tratamiento”.

“Además, siempre he sido muy curioso y sensible. Todo me afectaba el doble. Con ese vacío que sientes, recurres al consumo. Luego pasas de pasártelo bien a necesitarlo”, explicó hace unos meses el actor, reconociendo que su adicción empezó cuanto tenía 14-15 años.

Comunicado oficial de Adrian Rodríguez sobre su situación actual. / @adrianrodriguez / Instagram

'Supervivientes' fue el detonante

De hecho, a principios de este año, Rodríguez visitó el programa ‘Fiesta’, de Emma García. Allí contó que había estado ingresado en un centro de desintoxicación, cómo había sido su experiencia y cuáles habían sido las claves para lograr superarlo. Por desgracia, no era el final.

Según el actor, todo cambió cuando se adentró en el mundo de los 'realities' y en 2018 se convirtió en concursante de ‘Supervivientes’. Tras 18 días en Honduras, Rodríguez decidió abandonar el concurso y regresar a España. Algunos rumoreaban que lo hacía por su adicción.

“No sabía lo que me pasaba, pero además fue un detonante, porque me decepcioné a mí mismo. En España todo el mundo me decía que podría haber llegado a la final. Me aislé y entré en una espiral de pensamientos destructivos, y ahí caí en picado”, reflexiona Adrián Rodríguez.

Su etapa en Only Fans

Más tarde, el joven se vio obligado a abandonar su vida televisiva y vender su imagen en la aplicación 'Only Fans', donde se publican contenidos de carácter sexual y erótico. Fue la forma que Adrián encontró para poder cubrir sus deudas.

Con el tiempo, el joven empeoró y tuvo que ingresar en el centro de desintoxicación anteriormente mencionado.

"No hay un hasta pronto"

“Esta vez no hay tiempo, no hay un hasta pronto… solo volveré cuando realmente me encuentre bien y fuerte. Esto es obedecer y hacer las cosas bien cada día, así que doy las gracias a todos y, sobre todo, pedir disculpas a toda la gente que haya causado deudas o cualquier otro inconveniente. Estaré completamente incomunicado. Gracias y un beso muy fuerte. Adri”, ha terminado el artista en su comunicado de Instagram.