Rauw Alejandro responde a Rosalía: 'Esa película pasó hace rato'

El pasado día 7, Rosalía lanzó ‘Lux’, su cuarto disco de estudio. El álbum cuenta con 18 canciones donde la artista catalana canta hasta en 14 idiomas diferentes.

‘La perla’

‘La perla’ fue una de las canciones más comentadas, por los versos que Rosalía dedica a alguno de sus exnovios, según interpretan sus fans.

"La decepción local, rompecorazones nacional", "Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial" o “Te harán un monumento a la deshonestidad” son algunos de los versos que han despertado las especulaciones.

Muchos fans están seguros de que está dedicada a alguno de los exs de Rosalía: Emilio Sakraya, Jeremy Allen White, Rauw Alejandro… ¿Quién será ‘la decepción local’ de Rosalía?

Respuesta de Rauw Alejandro

En las redes sociales, se especula con total unanimidad que el destinatario de los versos de Rosalía es Rauw Alejandro, por las circunstancias en las que la pareja se separó, en julio de 2023.

Además, el título de 'La perla', como han asociado algunos usuarios de las redes, podría hacer referencia a uno de los versos de la canción 'Promesa', un tema que Rauw Alejandro tiene junto a Rosalía.

"Una promesa nunca es pa' mirar atrás. Si preguntaras, yo te la volvería a jurar. Como una perla, que volvió al fondo del mar. Si te perdiera, sé que te volvería a encontrar", cantaba la pareja en 2023.

Tan solo dos horas después del lanzamiento de ‘Lux’, Rauw Alejandro publicó un tweet en X para tratar de aclarar cualquier confusión. “No confundan los protagonistas, esa película pasó hace rato”, escribió el cantante.

Muchos usuarios de X se han tomado con humor la reacción del cantante, y le han respondido con versos de la misma canción, donde Rosalía ya preveía la reacción de Rauw. "Dirá que no fue él, que fue su 'doppelgangerrrrrrr'", comentaba una usuaria.