¿Qué paso con 'Andy y Lucas'? Las principales hipótesis de la ruptura

Desde que Andy y Lucas se despidieran de su público para siempre hace unas semanas con su último concierto en Madrid mucho se ha hablado del grupo y de los problemas que podría haber entre ellos ahora que el primero de ellos ha decidido iniciar su camino en solitario.

En mitad del revuelo mediático que hay tras salir a la luz informaciones que les han puesto de nuevo en el punto de mira, Andy se dejó ver ante las cámaras de Europa Press en exclusiva y desveló que a pesar de todos se encuentra "bien, no lo estoy llevando mal". Sus seguidores esperan conocer la verdad este lunes en 'El Hormiguero'.

"Me está causando problemas"

Después de salir a la luz una posible agresión por parte de Lucas a Andy en el concierto de Mérida, el artista ha aclarado que "no fue nada" y que ya "hablé con unos cuantos compañeros y les dije que no quería hablar del tema porque me está causando problemas y no es plato de buen gusto".

Además, no le preocupa que Lucas pueda tomar medidas contra él y tampoco tiene miedo de lo que pueda decir: "Bueno, si él lo ve conveniente que lo haga", "¿miedo por qué? Yo no he dicho nada malo".

¿Un triángulo amoroso?

Otra de las polémicas en las que se han visto envueltos es por el supuesto triángulo amoroso que habría supuesto la crisis del grupo... pero parece que esto tampoco es cierto ya que Andy ha asegurado que "no" es verdad y que "de eso hace ya muchos años, fue en pandemia. El que está dando la información no tienen idea de lo que está hablando".

En ese aspecto, el artista ha comentado que "son cosas personales de él, que yo no tengo por qué meterme. Él era mi compañero de música, nada más y si él es feliz como está yo me alegro por él, yo no voy a meterme en la felicidad ni en la vida de nadie".

Por último, también ha dejado claro que el cobro del último concierto "ya se ha solucionado" tras trascender que no habría recibido la cantidad que se estipuló para la actuación.

Los Gemeliers también hablaron de lo ocurrido entre Andy y Lucas, y solamente tuvieron buenas palabras hacia ellos porque "les tenemos mucho cariño porque compartimos mucho con ellos, hemos coincidido un montón de sitios", pero reconocían que "al final, quieras que no, son también muchos años, yo me he peleado con mi hermano todos los días".