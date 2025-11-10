Gente
María del Monte, tranquila y arropada por los suyos mientras se desmarca del proceso judicial de su sobrino
Chance
María del Monte ha sido vista de lo más relajada paseando por las calles de la ciudad, acompañada en todo momento por su pareja, Inmaculada Casal, y un grupo de amigas. Ajena a la presión mediática que rodea el proceso judicial en el que está inmerso su sobrino Antonio Tejado, la artista se mostró especialmente tranquila y protegida por su círculo de confianza.
El grupo aprovechó la jornada para compartir confidencias y ponerse al día sobre sus vidas, mientras María, siempre muy pendiente de su teléfono móvil, atendía varias llamadas que la mantuvieron concentrada en algunos momentos. A pesar del revuelo por la reciente fianza de 639.725,98 euros impuesta a Antonio Tejado -acusado de ser el cabecilla del robo en la vivienda de su tía- la cantante ha optado por mantener su habitual discreción y no hacer comentarios al respecto.
Ante esta situación, ha sido el abogado de Tejado, Fernando Velo, quien ha explicado públicamente: "Evidentemente es una cuantía muy elevada y no se dispone de esa cantidad. No obstante, el día empezará a contar a partir de cuándo le sea requerida formalmente", en declaraciones a Europa Press.
Así, mientras la atención mediática se centra en el caso judicial, la artista demuestra entereza, rodeada de los suyos y manteniendo la serenidad que la caracteriza tanto en lo personal como en lo profesional.
