María del Monte, tranquila y arropada por los suyos mientras se desmarca del proceso judicial de su sobrino

María del Monte e Inmaculada Casal salen de comer en un restaurante con amigas

María del Monte e Inmaculada Casal salen de comer en un restaurante con amigas / EUROPA PRESS

Europa Press

Chance

Madrid
María del Monte ha sido vista de lo más relajada paseando por las calles de la ciudad, acompañada en todo momento por su pareja, Inmaculada Casal, y un grupo de amigas. Ajena a la presión mediática que rodea el proceso judicial en el que está inmerso su sobrino Antonio Tejado, la artista se mostró especialmente tranquila y protegida por su círculo de confianza.

El grupo aprovechó la jornada para compartir confidencias y ponerse al día sobre sus vidas, mientras María, siempre muy pendiente de su teléfono móvil, atendía varias llamadas que la mantuvieron concentrada en algunos momentos. A pesar del revuelo por la reciente fianza de 639.725,98 euros impuesta a Antonio Tejado -acusado de ser el cabecilla del robo en la vivienda de su tía- la cantante ha optado por mantener su habitual discreción y no hacer comentarios al respecto.

Ante esta situación, ha sido el abogado de Tejado, Fernando Velo, quien ha explicado públicamente: "Evidentemente es una cuantía muy elevada y no se dispone de esa cantidad. No obstante, el día empezará a contar a partir de cuándo le sea requerida formalmente", en declaraciones a Europa Press.

Así, mientras la atención mediática se centra en el caso judicial, la artista demuestra entereza, rodeada de los suyos y manteniendo la serenidad que la caracteriza tanto en lo personal como en lo profesional.

La escuela de música de L’Hospitalet regresa a su sede dos años después de la aparición de grietas

María del Monte, tranquila y arropada por los suyos mientras se desmarca del proceso judicial de su sobrino

El Barça espera convencer a Xavi Pascual para que asuma el equipo de básquet

Alcaraz se enfrentará este martes a Fritz por un hueco en las semifinales de Turín

Un estudio desvela que hablar más de un idioma de forma habitual ayuda a retrasar el envejecimiento

Brasil inaugura la cumbre del clima llamando al "diálogo, la acción y la esperanza" como remedio ante el negacionismo

Las desalinizadoras catalanas invertirán en el valle del Muga para compensar emisiones y disponer de más agua

Stella Tack: "Los subgéneros como la fantasía oscura o el 'romantasy' siempre funcionan en olas, como las modas"

