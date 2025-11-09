El exfutbolista Alfonso Pérez desata las burlas en la red social 'X' por un mensaje conspiranoico: "Se llaman aviones"

Una parte de la población ha asumido como cierta la teoría conspiranoica de que los 'contrails' no son en realidad estelas de condensación, sino que los gobiernos y las instituciones nos están fumigando. Estas personas aseguran que es una forma de control de los organismos públicos, que dispersan virus o incluso que tiran químicos para alterar el clima y provocar sequías, olas de calor o otros efectos atribuidos al cambio climático.

El exjugador del Barça y del Betis Alfonso Pérez, quien en otras ocasiones ya ha hecho publicaciones elogiando a la extrema derecha, ha publicado ahora en 'X' fotografías de estelas de condensación, acompañándolas del mensaje: "Alguien me puede decir que quieren conseguir con esto?".

Hace menos de un día que escribió este mensaje, pero la publicación ya se ha llenado de respuestas con un tono sarcástico. "Espero que llegar a sus destinos en un vuelo confortable. (Gran delantero, inculto ciudadano)", "Es un detector de gilipollas" o "Pues transportarse por vía aérea. Los aviones llevan más de 100 años funcionando", son algunas de las respuestas que le han dejado sus seguidores.

Las estelas de condensación han sido explicadas en muchas ocasiones por la ciencia. Se forman cuando el vapor de agua que emiten los motores de los aviones a gran altitud entra en contacto con el aire extremadamente frío de la atmósfera, que puede alcanzar entre -40 °C y -60 °C. En esas condiciones, el vapor se condensa y se congela, creando un rastro visible de pequeños cristales de hielo.

Depende de la temperatura, la humedad y la presión del aire, cambia la forma y la duración de las 'contrails' que el exfutbolista ha considerado fumigaciones. Alfonso ya había sido polémico en otras ocasiones, cuando apoyó el famoso 'Me gusta la fruta' de Ayuso o afirmó que "España funcionaría mucho mejor con un Abascal".