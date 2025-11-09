Borja Iglesias, jugador del Celta de Vigo: "Intento no hablar mucho de política, porque no soy un experto"

Borja Iglesias, jugador del Celta de Vigo, no es un futbolista al uso. El atacante gallego, conocido como 'El Panda', no solo se dedica a marcar goles, sino que tampoco se calla sus opiniones sobre el racismo, la homofobia y la política, algo que en ocasiones ha generado mucha polémica.

Una de sus últimas opiniones más controvertidas fue acerca del conflicto en Gaza. "Si se meten delante de la portería con una bandera de Palestina y eso ayuda, ojalá lo hagan cuando vaya a chutar yo y no meta el gol y me lo anulen", declaró

Ayer, el ex del Espanyol acudió al programa 'El Larguero', presentado para Manu Carreño, para hablar sobre la actualidad deportiva y explicar por qué comparte sus opiniones sin tapujos.

En un momento de la entrevista, el periodista reconoció que "siempre te mojas en todos los temas", algo que no hace la mayoría de los futbolistas profesionales, que según él: "Solo saben decir el 4-4-2 y que el fútbol es así".

Los jugadores que se mojan suelen ser criticados: "Cuando os mojáis, dicen: '¿Pero adónde va este hablando de Palestina? ¿Qué hace hablando del colectivo LGTBI?'".

El delantero del Celta aseguró que "tampoco hablo mucho de política", sino más bien de "temas sociales y valores humanos". Además, dejó claro que hay temas en los que da igual la ideología con la que te sientas más afín, ya que tendría que prevalecer el sentido común.

"Intento no hablar mucho de política, porque no soy un experto... y porque mi opinión me la guardo para mí", comentó. No obstante, únicamente comparte su opinón sobre temas evidentes: "Ahí me mojo y si me equivoco, pues me equivoco desde Borja que es una persona más".

Carreño confesó que "hay que entender a los jugadores que no se quieren pronunciar", una actitud que comparte 'El Panda': "Creo que muchas veces es un pensamiento mucho más inteligente".