El Rey Juan Carlos I no sale de casa de Pedro Campos, pero disfruta de una cena con amigos

El Rey Juan Carlos I no se dejó ver este viernes en todo el día. El emérito no salió de casa de Pedro Campos, pero sí disfrutó de la compañía de buenos amigos y de una impresionante cena con "productos del mar".

Muchos han sido los tertulianos que han comentado estos días que el emérito no sale con tanta asiduidad porque se intenta reservar para el fin de semana y evitar así las idas y venidas constantes al puerto de Sanxenxo. Aún así, parece que Don Juan Carlos sigue aprovechando al máximo su tiempo en el norte.

A media tarde del viernes llegaba un furgón de la pescadería de confianza del monarca a casa de Pedro Campos a descargar el género que le habían encargado con motivo de la cena que el buen amigo del rey había organizado en su casa. Tras descargar, la propia conductora atendía a la prensa.

La encargada de llevarles la cena desveló que había llevado "lo que me encargaron" y que se trataba de "productos del mar". Una imagen que se produce en los múltiples viajes del emérito a Sanxenxo ya que siempre aprovecha para reunir a sus más cercanos y disfrutar de una buena comida con productos del norte.