Llados encuentra a Dios, pero sigue odiando las panzas

Ver la luz desde un 'lambo' Amadeo Llados ha visto la luz. El 'influencer' más vacilón de las redes sociales, el que exhibía sin pudor a la vez a sus lamborghinis, sus conquistas y su audaz ignorancia –en un vídeo, dató la época romana "en 1930"–, ha dejado todo eso y ahora predica la palabra de Dios. Un paseo por las últimas publicaciones en Instagram de este coach de fitness, acusado de estafa por varios de sus seguidores en una querella que no prosperó, da cuenta del sorprendente giro de Llados. Igual de musculado y tatuado que siempre, pero mucho más ascético, Llados anuncia en esos vídeos que ha vendido muchos de sus coches de lujo –aunque, negocio obliga, sigue saliendo algún 'lambo' de vez en cuando– y que se ha apartado de la lujuria: "‘Ese tío cómo mola, está cada día con muchas mujeres’. Yo estaba buscando esa validación del mundo en las mujeres. Pero te puedo decir que una de las razones por las cuales los hombres quieren estar con tantas mujeres es por el reconocimiento del mundo". La validación se la da ahora Cristo, y cuando un seguidor de Instagram le dice que lo ha perdido todo y le pregunta cómo salir adelante, le responde: "Si seguís vivos es porque tenéis un propósito que cumplir y Dios siempre te dará todo lo que necesitas para ello". En el vídeo más famoso de su etapa 'pagana', Llados mostraba su desprecio por la gente que no tiene un cuerpo escultural y por los pobres con un hilarante discurso que empezaba así: "Entro en el bar, miro a la izquierda, 'fucking' croissant. Miro a la derecha, 'fucking' pan con mermelada con café. Miro a la izquierda, panza. A la derecha, panza. Mileurista, mileurista...». Esa tirria a las barrigas prominentes es de lo poco que conserva tras su caída del lambo, como se comprueba en uno de sus vídeos recientes. Mientras habla con un pastor religioso, se admira: "Ya no tiene panza, mira qué bien está". Hay cosas que no cambian.

Amadeo Llados, en su etapa promiscua. / X

El 'escolanet' y el bocata de calamares No está claro si el fervor católico está, quién lo iba a decir, de vuelta, pero no solo Llados se ha destapado en los últimos tiempos como un seguidor convencido del Dios cristiano. También lo ha hecho, y a una escala menos graciosa pero más planetaria, Rosalía. Sin embargo, hay malestar en un sector de la sociedad catalana con respecto a su nuevo disco, titulado 'Lux'. En concreto con la canción Magnolias, en la que el coro de la Escolanía de Montserrat acompaña a la voz de Rosalía en esta fábula espiritual sobre cómo podría ser el funeral de la cantante. El problema para este sector de la sociedad catalana es que toda la canción, también los coros, está cantada en castellano. La joven 'influencer' Juliana Canet se erigió, voluntariamente o no, en portavoz de los enfadados durante un programa de Catalunya Ràdio: "No sé si Rosalía sabe lo que significa Montserrat, pero si lo sabe es que tiene muy mala leche. Montserrat es un símbolo de resistencia catalana. Es donde se encuentra la patrona de Catalunya, la Moreneta. Rosalía va y hace cantar en castellano a la Escolanía. Y eso es mucho peor que haber hecho toda su carrera en castellano, es una humillación para los catalanes. Es comprar un marco españolista hasta el fondo, y es sobre todo no haber entendido nada". Las reacciones a estas quejas han ido en las redes sociales en varias direcciones. Una de ellas es la de recordar que en la historia reciente de Montserrat no hay lugar para el maniqueísmo; en ese sentido van las fotos de Franco en el monasterio, o mensajes como el que subraya el tuit de @CaptAchab: "Esta pensará que el Tercio de Montserrat es una cerveza de abadía". Pero también hubo respuestas mucho más humorísticas, como la de @_Jimvill_: "Acaba de entrar un 'escolanet' de Montserrat al bar y ha pedido un bocata de calamares. Felicidades, Rosalía".

Rosalía en una imagen promocional de 'Lux' / EPC

Nunca llueve a gusto de todos Nunca llueve a gusto de todos, igual que cada persona tiene una opinión acerca de la atronadora alerta que Protecció Civil envió el miércoles a los móviles de millones de catalanes avisando de las "lluvias torrenciales" que estaban a punto de llegar. El jueves, las universidades suspendieron las clases, y mucha gente hizo caso y dejó de trasladarse –hubo 22.000 vehículos menos en las carreteras que el mismo día del año anterior– por la amenaza. El temporal fue intenso pero breve, y, aunque causó algunos daños materiales y retrasos en los transportes, afortunadamente no provocó grandes estragos. En vista de la situación, muchos usuarios de las redes sociales se quejaron de que la alerta fue exagerada. "Desde la dana de Valencia están cagados de miedo. Ayer a las 21 horas el móvil sonando como si hubiera una alerta nuclear, ha empezado a llover a las 10 de la mañana y es una tormenta como otra cualquiera, un chaparrón y cuatro truenos. Parad de asustar a la gente, pandilla de ineptos", refunfuñó @juliuscat1. También @Miva_02 se decepcionó con la intensidad de las precipitaciones: "Yo pensando que caería un diluvio al recibir ayer la alerta al móvil y casi ni se ha mojado la calle, estamos locos". Además, hubo algunos que se quejaron de que, de manera asombrosa y al revés que el resto de la gente, ellos habían recibido el aviso de Protecció Civil solo en inglés y castellano, y no también en catalán. Fue el caso del actor Joel Joan, que acompañó su protesta de unos cuantos insultos: "¿Qué es esta puta mierda en español y en inglés? ¿De verdad? Sois mierda". Y para terminar están los mensajes de algunos cráneos privilegiados que, con una envidiable capacidad de síntesis, lograron vincular en un tuit los dos temas candentes de la semana, como @mjesusostolaza: "¿Os ha sonado la alerta en el móvil de que mañana sale el disco de Rosalía?".