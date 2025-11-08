Juan Carlos I, al ser preguntado por sus memorias: "Hace un día estupendo"

El rey emérito Juan Carlos I ha evitado responder sobre la publicación de sus memorias al ser preguntado si se sentía orgulloso de ella: "Hace un día estupendo". Así ha contestado a los periodistas este sábado en Sanxenxo (Pontevedra), donde ha acudido a un acto social en el Real Club Náutico.

En el puerto deportivo de la turística localidad portuguesa, ha escuchado algunos gritos de 'viva el rey' y no ha hablado con la prensa de la controvertida publicación.

Después, Juan Carlos I y la tripulación del Bribon han entregado al Real Club Náutico de Sanxenxo los trofeos que conquistaron en el Campeonato del Mundo de la clase 6M el pasado septiembre en Estados Unidos.

En la ceremonia inaugural del Mundial, el padre de Felipe VI donó a la ISMA, la clase internacional de 6M, la copa que lleva su nombre, y unos días después el Bribon la acabó conquistando. La copa será custodiada en el náutico de la turística localidad pontevedresa hasta la próxima edición del mundial, dentro de dos años.

El club ha recibido, además, el Trofeo Lucie que fue otorgada a Alicia Freire, del Titia, como mejor regatista femenina clasificada en todas las categorías de la clase 6 Metros y que también ha sido cedida para su custodia al Real Club Náutico de Sanxenxo.