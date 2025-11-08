Memorias del emérito
Juan Carlos I, al ser preguntado por sus memorias: "Hace un día estupendo"
El rey Juan Carlos desvela su ruptura con Felipe VI: "Renunciar a mi herencia significa que tú me rechazas"
Los 6 asuntos que el rey Juan Carlos I 'olvida' en sus memorias
El rey emérito Juan Carlos I ha evitado responder sobre la publicación de sus memorias al ser preguntado si se sentía orgulloso de ella: "Hace un día estupendo". Así ha contestado a los periodistas este sábado en Sanxenxo (Pontevedra), donde ha acudido a un acto social en el Real Club Náutico.
En el puerto deportivo de la turística localidad portuguesa, ha escuchado algunos gritos de 'viva el rey' y no ha hablado con la prensa de la controvertida publicación.
Después, Juan Carlos I y la tripulación del Bribon han entregado al Real Club Náutico de Sanxenxo los trofeos que conquistaron en el Campeonato del Mundo de la clase 6M el pasado septiembre en Estados Unidos.
En la ceremonia inaugural del Mundial, el padre de Felipe VI donó a la ISMA, la clase internacional de 6M, la copa que lleva su nombre, y unos días después el Bribon la acabó conquistando. La copa será custodiada en el náutico de la turística localidad pontevedresa hasta la próxima edición del mundial, dentro de dos años.
El club ha recibido, además, el Trofeo Lucie que fue otorgada a Alicia Freire, del Titia, como mejor regatista femenina clasificada en todas las categorías de la clase 6 Metros y que también ha sido cedida para su custodia al Real Club Náutico de Sanxenxo.
- Juicio al fiscal general: historia de un mail que todos dicen tener y que solo consta ante notario que reenvió Moncloa
- El Gobierno desbloquea la ley contra la multirreincidencia de Junts pese a temer un varapalo de la izquierda
- Una familia alemana regresa a su país tras mudarse a España: 'No encontramos un piso asequible, los propietarios prefieren alquilar a turistas”
- Detectado un caso de tuberculosis entre los trabajadores de las obras del Camp Nou
- Muere a los 41 años Amaia Arrazola, referente de la ilustración y del arte mural de gran formato
- Las subcontratas del Camp Nou llevan casi 2 millones de euros en multas por 218 fraudes laborales en las obras
- Lux', el nuevo disco de Rosalía, canción a canción: de la aparición de Daft Punk a los coros de su hermana Pili
- Al marginar a sabiendas al Ministerio de Hacienda el Supremo asume condenar al fiscal general del Estado como 'falso culpable