Cristiano Ronaldo desvela cuánto dinero se ha gastado en su compra más cara: "Tengo aviones desde los 30 años"

Cristiano Ronaldo es único. El delantero portugués siempre se ha mostrado tal como es, sin dejarse nada en el tintero. Hace unos días, la pareja de Georgina Rodríguez concedió una entrevista a Piers Morgan, donde destapó cuánto dinero se ha gastado en su compra más cara, entre otros temas.

Tras ser cuestionado por la compra más cara que había hecho, el jugador del Al Nassr respondió diciendo: "¿Lo más caro que he comprado? Un avión, sí. Tengo aviones desde los 30, pero los cambié hace un año, así que fue un poco caro".

Actualmente, el ex del Real Madrid tiene en propiedad "un Bombardier Global Express 6500", admitiendo que le costó aproximadamente 50 millones de euros, pero que está totalmente personalizado.

No obstante, aseguró que "no gasto dinero por capricho", dejando claro que "puedo comprar lo que quiera, pero no lo necesito". Por ejemplo, el ex del Real Madrid aclaró que hace tres días compró un coche: "Es como comprar un cuadro. No voy a conducirlo, es una inversión."

Además, Ronaldo desveló que muy pocas veces conduce: "Ayer incluso conduje a casa en mi nuevo BMW, el que Al Nassr regaló a todos los jugadores, pero llevaba seis meses sin conducir".

Todos los detalles del avión privado de Cristiano Ronaldo

El Bombardier Global Express 6500 es una auténtica pasada y uno de los aspectos que más le encanta al ex del Real Madrid es la capacidad que tiene en poder volar más de 18 horas sin repostar en ningún momento, según desveló 'SunSport'.

El aeroplano es capaz de proporcionar una autonomía de 6.600 millas, lo que significa que puede volar de Hong Kong a Londres sin escalas. El vehículo cuenta con un motor Rolls-Royece y puede alcanzar una velocidad punta de Mach 0,90.

Cristiano Ronaldo en su jet Bombardier Global Express 6500 / Sport

En lo que respecta al interior del avión de Cristiano Ronaldo, se pueden encontrar distintas suites de las que pueden disfrutar los pasajeros. La entrada y la suite de la tripulación cuentan con una lujosa cocina equipada con horno, microondas y cafetera. En el baño hay un espejo, lavabo, tocador y un grifo.

Alejada de la habitación de la tripulación, está la suite de conferencias, que dispone de una mesa regulable en altura. También, para que el vuelo sea más llevador hay televisiones 4K UKHD para ver alguna película con una calidad excelente.