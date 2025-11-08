Famosos
Ana Peleteiro se defiende de las críticas por su nueva casa: "Llevo cotizando desde los 15 años"
Ana Peleteiro se dejó ver este viernes en la alfombra roja de Los 40 Music Awards Santander 2025 y allí habló sin tapujos sobre la polémica en la que se ha visto envuelta tras las críticas recibidas por su nueva casa. La atleta ha sido víctima del odio en redes por parte de los haters que señalaron que en su vivienda ha invertido el dinero de la beca ADO.
"Sí que es verdad que le ha sorprendido a la gente la casa que nos estamos construyendo", reconocía Ana, pero explicaba que "llevo cotizando desde los 15 años, me lo he hecho a base de mucho sudor y muchas lágrimas también, o sea que es la casa en la que quiero vivir y en la que voy a vivir toda mi vida, así que... a quien le fastidie, pues tiene dos problemas".
Contundente, la deportista confesaba que a pesar de haber recibido comentarios negativos "la gran mayoría de la gente sabe que no es a base de becas, una beca no te da para hacerte una casa, ni muchísimo menos, ni para una entrada" aunque reconocía que "hay muchísimos deportistas a los que le ayudan muchísimo y gracias a esas becas pueden empezar su vida y a mí en su día, cuando empecé, también fue de grandísimo apoyo, pero para mí esas becas son premios".
Queriendo aclarar la polémica de la beca, Ana dejaba claro que "es un premio por tu rendimiento deportivo, igual que hay becas para estudiantes, para científicos y para un montón de personas, aquellos deportistas que competimos por este país y ganamos medallas, tenemos esos premios por parte de nuestra nación, lo cual me parece normal, pero no a base de eso te enriqueces, ni mucho menos. Más que nada lo invertimos en entrenamientos, en hilos de contracción y en material deportivo".
A pesar de no entender las críticas, Peleteiro aseguraba que "estamos pasando por un momento un poquito complicado a nivel nacional. El tema de la vivienda, hay muchos españoles que se les complica, con lo cual entiendo que haya mucha frustración y es normal". Es por ello por lo que "me siento una afortunada de poder hacer la casa que me estoy haciendo".
Por último, se le preguntaba por esas personas que han vertido odio hacia ella en las plataformas sociales y explicaba que quiere pensar que "al fin y al cabo son personas que están detrás de una pantalla, que tienen muchos vacíos emocionales y que lo hacen pues por aburrimiento".
