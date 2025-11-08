Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Famosos

Ana Peleteiro se defiende de las críticas por su nueva casa: "Llevo cotizando desde los 15 años"

Así es la nueva casa de Ana Peleteiro: vuelta a Galicia, dos plantas y en plena naturaleza

La alfombra roja de Los40 Music Awards Santander 2025 en Valencia | Los mejores 'looks, de Rosalía a Aitana, Emilia y Chiara Ferragni

La atleta Ana Peleteiro durante el photocall previo a la entrega de Los40 Music Awards Santander 2025, en el Roig Arena, a 7 de noviembre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España).

La atleta Ana Peleteiro durante el photocall previo a la entrega de Los40 Music Awards Santander 2025, en el Roig Arena, a 7 de noviembre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). / JORGE GIL / EUROPA PRESS

Europa Press

Europa Press

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Ana Peleteiro se dejó ver este viernes en la alfombra roja de Los 40 Music Awards Santander 2025 y allí habló sin tapujos sobre la polémica en la que se ha visto envuelta tras las críticas recibidas por su nueva casa. La atleta ha sido víctima del odio en redes por parte de los haters que señalaron que en su vivienda ha invertido el dinero de la beca ADO.

"Sí que es verdad que le ha sorprendido a la gente la casa que nos estamos construyendo", reconocía Ana, pero explicaba que "llevo cotizando desde los 15 años, me lo he hecho a base de mucho sudor y muchas lágrimas también, o sea que es la casa en la que quiero vivir y en la que voy a vivir toda mi vida, así que... a quien le fastidie, pues tiene dos problemas".

Contundente, la deportista confesaba que a pesar de haber recibido comentarios negativos "la gran mayoría de la gente sabe que no es a base de becas, una beca no te da para hacerte una casa, ni muchísimo menos, ni para una entrada" aunque reconocía que "hay muchísimos deportistas a los que le ayudan muchísimo y gracias a esas becas pueden empezar su vida y a mí en su día, cuando empecé, también fue de grandísimo apoyo, pero para mí esas becas son premios".

Queriendo aclarar la polémica de la beca, Ana dejaba claro que "es un premio por tu rendimiento deportivo, igual que hay becas para estudiantes, para científicos y para un montón de personas, aquellos deportistas que competimos por este país y ganamos medallas, tenemos esos premios por parte de nuestra nación, lo cual me parece normal, pero no a base de eso te enriqueces, ni mucho menos. Más que nada lo invertimos en entrenamientos, en hilos de contracción y en material deportivo".

A pesar de no entender las críticas, Peleteiro aseguraba que "estamos pasando por un momento un poquito complicado a nivel nacional. El tema de la vivienda, hay muchos españoles que se les complica, con lo cual entiendo que haya mucha frustración y es normal". Es por ello por lo que "me siento una afortunada de poder hacer la casa que me estoy haciendo".

Por último, se le preguntaba por esas personas que han vertido odio hacia ella en las plataformas sociales y explicaba que quiere pensar que "al fin y al cabo son personas que están detrás de una pantalla, que tienen muchos vacíos emocionales y que lo hacen pues por aburrimiento".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Gobierno desbloquea la ley contra la multirreincidencia de Junts pese a temer un varapalo de la izquierda
  2. Una familia alemana regresa a su país tras mudarse a España: 'No encontramos un piso asequible, los propietarios prefieren alquilar a turistas”
  3. Detectado un caso de tuberculosis entre los trabajadores de las obras del Camp Nou
  4. Muere a los 41 años Amaia Arrazola, referente de la ilustración y del arte mural de gran formato
  5. Las subcontratas del Camp Nou llevan casi 2 millones de euros en multas por 218 fraudes laborales en las obras
  6. Lux', el nuevo disco de Rosalía, canción a canción: de la aparición de Daft Punk a los coros de su hermana Pili
  7. Juicio al fiscal general: historia de un mail que todos dicen tener y que solo consta ante notario que reenvió Moncloa
  8. Vuelve a Barcelona la feria de manualidades y ‘DIY’ más grande de España con más de 800 talleres

Una paciente con cáncer: "Mi psicóloga es tan importante para mí como el oncólogo"

Una paciente con cáncer: "Mi psicóloga es tan importante para mí como el oncólogo"

'Boom' de turistas latinos que viajan de compras a España con las maletas vacías: "La ropa aquí es tres veces más barata"

'Boom' de turistas latinos que viajan de compras a España con las maletas vacías: "La ropa aquí es tres veces más barata"

El festival Serielizados estrena un capítulo de la segunda parte del documental ‘La Fugida’

El festival Serielizados estrena un capítulo de la segunda parte del documental ‘La Fugida’

Las mujeres de Irán inician una "revolución cultural" y se quitan el velo ante la debilidad del régimen

Las mujeres de Irán inician una "revolución cultural" y se quitan el velo ante la debilidad del régimen

El PSC y ERC avanzan en la negociación de la financiación singular para desencallar los presupuestos de Illa

El PSC y ERC avanzan en la negociación de la financiación singular para desencallar los presupuestos de Illa

Así ha sido el encuentro entre el Papa León XIV y Robert De Niro en el Vaticano

Así ha sido el encuentro entre el Papa León XIV y Robert De Niro en el Vaticano

Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

Barcelona transforma el asfalto: prueban un pavimento ecológico hecho con restos de acero

Barcelona transforma el asfalto: prueban un pavimento ecológico hecho con restos de acero