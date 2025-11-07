Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El pódcast de EL PERIÓDICO

El pódcast de EL PERIÓDICO | Vuelven el Barça al Camp Nou, Aznar a Telemadrid y Santi Millán al teatro en Barcelona

Barcelona. 07.11.2025. Deportes. Público en la tribuna y el gol sur del Spotify Camp Nou durante el primer test con casi 22.000 aficionados en la grada del estadio azulgrana para presenciar el entrenamiento del primer equipo del Barça, en la foto Joan García en uno de los ejercicios . Fotografía de Jordi Cotrina

Barcelona. 07.11.2025. Deportes. Público en la tribuna y el gol sur del Spotify Camp Nou durante el primer test con casi 22.000 aficionados en la grada del estadio azulgrana para presenciar el entrenamiento del primer equipo del Barça, en la foto Joan García en uno de los ejercicios . Fotografía de Jordi Cotrina / JORDI COTRINA / EPC

Sergi Mas

Sergi Mas

Barcelona
Aunque sea solo para un entrenamiento, el Barça ha vuelto al Camp Nou; ha vuelto Aznar a hablar (en Telemadrid) y vuelve Santi Millán al teatro de Barcelona.

Dónde escucharlo

'El pódcast de El Periódico' se publica cada fin de semana y se puede escuchar en las plataformas iVooxSpotifyPodimoGoogle PódcastAmazon Podcasts o Apple Podcasts.

Equipo

Idea: Albert Sáez.

Estudio de grabación: Manolita Studios.

Voz en off: Mercè Torrents.

Guión, edición y realización: Sergi Mas.

