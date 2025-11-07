El pódcast de EL PERIÓDICO | Vuelven el Barça al Camp Nou, Aznar a Telemadrid y Santi Millán al teatro en Barcelona

Aunque sea solo para un entrenamiento, el Barça ha vuelto al Camp Nou; ha vuelto Aznar a hablar (en Telemadrid) y vuelve Santi Millán al teatro de Barcelona.

Dónde escucharlo

'El pódcast de El Periódico' se publica cada fin de semana y se puede escuchar en las plataformas iVoox , Spotify , Podimo , Google Pódcast , Amazon Podcasts o Apple Podcasts .