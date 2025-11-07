El pódcast de EL PERIÓDICO
El pódcast de EL PERIÓDICO | Vuelven el Barça al Camp Nou, Aznar a Telemadrid y Santi Millán al teatro en Barcelona
Aunque sea solo para un entrenamiento, el Barça ha vuelto al Camp Nou; ha vuelto Aznar a hablar (en Telemadrid) y vuelve Santi Millán al teatro de Barcelona.
Dónde escucharlo
'El pódcast de El Periódico' se publica cada fin de semana y se puede escuchar en las plataformas iVoox, Spotify, Podimo, Google Pódcast, Amazon Podcasts o Apple Podcasts.
Equipo
Idea: Albert Sáez.
Estudio de grabación: Manolita Studios.
Voz en off: Mercè Torrents.
Guión, edición y realización: Sergi Mas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alerta por lluvias intensas en España, en directo: última hora del tiempo, aviso naranja de Aemet y plan Inuncat en Catalunya
- El abogado de la acusación popular de la DANA se pronuncia tras la declaración de Maribel Vilaplana: “No me convenció, esperaba más de su testimonio”
- Albiol insta a retirar ayudas a las familias de Badalona con hijos absentistas en las escuelas
- Una familia alemana regresa a su país tras mudarse a España: 'No encontramos un piso asequible, los propietarios prefieren alquilar a turistas”
- Radar de lluvia en Catalunya en directo: consulta en tiempo real cuándo va a llover
- Muere a los 41 años Amaia Arrazola, referente de la ilustración y del arte mural de gran formato
- Más de una veintena de comunidades de Viladecans denuncian a su administradora tras desaparecer sus ahorros
- Última hora del tráfico y transporte público en Barcelona y resto de Catalunya, en directo: estado de las carreteras e incidencias en Rodalies Renfe