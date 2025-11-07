Pedro Piqueras se sincera y habla sobre la salud mental: "Trabajé con una psicóloga para que el miedo escénico no me afectara"

A finales de 2023, Pedro Piqueras dejó los 'Informativos Telecinco' tras casi cuatro décadas en la pequeña pantalla y convertido en uno de los rostros más ilustres y habituales en los hogares españoles. Este miércoles, fue el invitado especial del programa 'En Primicia' de RTVE, donde fue entrevistado por Lara Siscar para hablar sobre los detalles más desconocidos de su amplia trayectoria.

Piqueras, que incluso fue cantautor de protesta en los años 70 (esta desconocida faceta también la abordan en el programa), reveló uno de los momentos más complicados como profesional. Fue el 14 de diciembre de 1988, día de Huelga General en España.

Los informativos del 14-D

La primera huelga exitosa de la historia de la democracia en España y la más masiva hasta la fecha con un 90% de seguimiento. Casi ocho millones de trabajadores pararon para protestar contra las políticas económicas del Gobierno de Felipe González. Por aquel entonces, Piqueras era el presentador del Telediario de La 1 y, aunque en la televisión también hubo cortes de emisión, ese Telediario sí que se emitió.

"Sentí por primera vez que el miedo escénico existe", admitió el veterano periodista. Las calles estaban abarrotadas y la magnitud informativa era enorme, con lo que relata que no le fue nada fácil gestionar esa emisión, que la vieron 25 millones de espectadores. "Si lo llego a tener en cuenta, no habría podido respirar", reconoció.

Tras esa emisión, reveló, tuvo que recurrir a terapia psicológica. "Trabajé con una psicóloga para crear mecanismos para que el miedo escénico no me afectara. Aprendí que es bueno relajarse, es bueno respirar profundamente antes. Pensar que va a salir bien y no pensar que va a salir mal”.

Para el presentador, el gran problema "era empezar". Es por ello que empezó a utilizar un mecanismo que le ayudaba a empezar más calmado las emisiones. Se trataba de poner su voz en off a un vídeo antes de que lo primero que saliera en pantalla fuera su rostro.

Un momento complicado, el del día de la huelga, pero muy significativo y de suma importancia a nivel profesional. "Hay momentos en la vida de un periodista, que dices: 'Ahí es cuando me hice más periodista'. Aquel día me hice más periodista”, aseguró.

El atentado de ETA contra Irene Villa

El momento más difícil para Piqueras fue en 1991, cuando tuvo que decidir si emitir o no las duras imágenes del atentado de ETA contra Irene Villa. "Tenía miedo de la repercusión que pudieran tener", confesó en el programa. Finalmente, el Telediario de TVE emitió esas imágenes, que "fueron un antes y un después en la lucha contra el terrorismo",