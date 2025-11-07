'Miss Universo' emprende acciones legales contra el director de Tailandia por humillar a la modelo Fátima Bosch: "Se trata de los derechos de las mujeres"

El certamen 'Miss Universo' ha quedado opacado este año después de que el director insultara en público a Fátima Bosch, lo que ha provocado la retirada de algunas de sus compañeras en este evento. Más de 120 mujeres de todo el mundo se han dado cita en Tailandia para competir este mes por la corona de la más bella del universo. Sin embargo, el concurso ha derivado en una polémica que incluso ha provocado la reacción de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

La edición de Miss Universo está salpicada por una serie de acusaciones entre los organizadores del concurso, que ya se han amenazado entre ellos con acciones legales, tras el insulto que recibió la representante de México. Los cuatro días de actividades oficiales del certamen, en el que participan mujeres de 122 países y territorios, han estado llenos de polémicas, muchas de ellas protagonizadas por el director del concurso en Tailandia, Nawat Itsaragrisil, contratado por la organización Miss Universo (MUO) como productor de la edición 2025.

La modelo mexicana de 25 años, originaria del estado de Tabasco, denunció en un video en TikTok que Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International (MGI) y director regional en Asia de Miss Universo, la llamó "tonta" y le faltó al respecto frente a sus compañeras por un desacuerdo en la grabación de unos promocionales.

Además, Bosch aclaró que no abandonará la competencia, ha desatado una ola de rechazo contra Nawat, empezando por varias de las candidatas que también salieron del lugar, como lo hizo la actual Miss Universo, la danesa Victoria Kjaer, quien calificó el acto como "muy irrespetuoso".

En una transmisión en vivo que se ha hecho viral, Nawat cuestionó a la Miss México e incluso, según puede escucharse, la llamó "tonta" o "cabeza hueca" por su aparente incumplimiento de publicar contenido promocional sobre Tailandia en sus redes sociales. Desde entonces, el organizador ha negado haber utilizado ese término. "Lo que hizo su director no es respetuoso: me llamó tonta", denunció Bosch a un grupo de periodistas tailandeses tras el incidente.

Sheinbaum: "Nos vemos más bonitas cuando alzamos la voz"

"El mundo necesita ver esto porque somos mujeres empoderadas y esta es una plataforma para nuestra voz". La mayoría de las concursantes del Miss Universo 2025 se levantaron de sus asientos para retirarse en aparente solidaridad con Bosch, pero se quedaron paralizadas cuando Nawat advirtió "siéntense" a las que aún quisieran participar en el certamen.

El escándalo llamó la atención de la presidenta Sheinbaum, quien el miércoles dijo que Bosch era un "ejemplo de cómo las mujeres" deben "alzar la voz" ante la agresión. "En los eventos públicos, digo, las mujeres nos vemos más bonitas cuando alzamos la voz y participamos", afirmó. "Mi reconocimiento porque ella vive esta agresión y muy dignamente dice: 'No estoy de acuerdo'".

La nicaragüense Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, criticó este martes al directivo del certamen en Tailandia, que llamó "tonta" a la concursante mexicana, Fátima Bosch, lo que desató indignación entre sus compañeras, algunas de las cuales -incluida la de Nicaragua- abandonaron un evento en solidaridad con la participante.

"Una corona no debe costar la dignidad de una mujer", sentenció la ex reina de belleza en una declaración. Para Palacios, "no es aceptable que una mujer sea insultada o menospreciada públicamente y bajo los reflectores de un certamen internacional que pretende promover la voz, el talento y la dignidad de las mujeres".

"Las candidatas merecen un ambiente seguro, profesional y digno. No sólo como competidoras sino como mujeres que representan a sus países, con sueños, talento e identidad propia", continuó.

"Esto se trata de los derechos de las mujeres", dijo Victoria Kjaer Theilvig, actual Miss Universo, que también se fue de la sala. "Así no se deben manejar las cosas. Insultar a otra mujer es una falta de respeto enorme... Por eso tomo el abrigo y me voy".

"Soy humano"

"El presidente de MUO, Raúl Rocha, dijo que emprenderá acciones legales frente a "la serie de actos malintencionados cometidos por parte de Nawat", en medio de más polémicas: el tailandés acusó a MUO de cometer una ilegalidad al aliarse con un patrocinador vinculado a casinos en línea, cuyas operaciones son ilegales en Tailandia.

No permitiré que se violen los valores de respeto y dignidad hacia las mujeres", declaró el presidente del certamen, Raúl Rocha, en un discurso desde el estrado. "Desgraciadamente, Nawat ha olvidado el verdadero significado de lo que significa ser un anfitrión genuino", añadió, acusándolo de "agresión pública" y diciendo que su papel en el certamen será limitado.

Nawat apareció luego en una conferencia de prensa vestido de esmoquin y llorando desconsoladamente, alegando que había sido "traicionado". "Soy humano", dijo. "La presión es mucha".

No es la primera vez que el empresario, también presidente del certamen Miss Grand International (MGI), concurso rival de Miss Universo, se ve envuelto en una disputa. El año pasado, las concursantes de MGI se indignaron al tener que sentarse en sillas de plástico y comer cacahuetes en un barco turístico en Camboya, en lugar de disfrutar del crucero fluvial de lujo que les habían prometido.

De la misma manera, Miss Universo 2025 ya se había visto envuelto en la polémica, incluso antes del altercado protagonizado por Miss México. Los medios tailandeses informaron que la policía investigó a las participantes por supuestamente grabar videos en los que aparecían almohadas con el nombre de un casino en línea en su hotel, lo que supone una infracción de las estrictas leyes sobre juegos de azar del país.