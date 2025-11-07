Casa Real Británica
Aquí es donde vivirá el expríncipe Andrés tras ser desterrado
El hermano del rey Carlos III de Inglaterra recibirá una compensación por mudarse de más de 630.000 euros
Carlos III inicia el proceso formal para retirar los títulos al príncipe Andrés
El príncipe Andrés acogió en su mansión a Jeffrey Epstein cuando ya pesaba una orden de arresto contra él en EEUU
Cristina Sebastián
Hace menos de una semana que el rey Carlos III de Inglaterra anunció la retirada de los títulos al príncipe Andrés por sus vínculos con el pedófilo Jeffrey Epstein.
En el comunicado emitido por el palacio de Buckingham se anunciaba que el ya expríncipe, al que a partir de ahora se le conocerá como Andrew Mountbatten Windsor, deberá trasladarse a otra vivienda y abandonar el Royal Lodge donde reside actualmente con su exmujer, Sarah Ferguson.
Se han barajado diferentes residencias, entre ellas Adelaide Cottage, que quedará libre tras la mudanza de los príncipes de Gales, o incluso la posibilidad de trasladarse a Abú Dabi, pero, ¿dónde vivirá finalmente el expríncipe Andrés?
Palacio de Sandringham
La Casa real británica ha decidido que la residencia más adecuada para el hermano del rey es el Palacio de Sandringham, ubicado a tres horas de Londres. La finca es propiedad de la familia real desde hace más de 150 años, y la reina Isabel II solía pasar las festividades navideñas en ella.
El Palacio de Sandringham cuenta con 32 kilómetros cuadrados de terreno y se encuentra en la zona de la costa del condado de Norfolk.
Una paga de 600.000 euros
Aunque se le han retirado todos sus títulos nobiliarios, entre los que destacaba el de duque de York, Andrew Mountbatten recibirá una compensación de 558.000 libras (632.000 euros) por el desalojo del Royal Lodge, según informan medios británicos.
Sin embargo, no se contempla su salida de la línea de sucesión, donde actualmente ocupa el octavo lugar, por detrás de los hijos y nietos del rey Carlos III. Esta modificación sería complicada, ya que requeriría cambios constitucionales y, por lo tanto, una intervención del Parlamento británico.
