Aitana lo tiene muy claro: asi habla de Rosalía y su nuevo disco

En una industria musical a menudo definida por la competencia y el silencio estratégico, gestos como el de Aitana resuenan con una fuerza especial. Mientras el mundo entero contiene la respiración ante el lanzamiento de ‘Lux’, el esperado cuarto álbum de estudio de Rosalía, la artista de Sant Climent de Llobregat ha encontrado en una de sus compañeras de generación a su más elocuente admiradora. Las palabras de Aitana no son un simple cumplido; son el reflejo de un fenómeno que trasciende las listas de éxitos para convertirse en un hito cultural.

El lanzamiento de ‘Lux’ ha estado precedido por un auténtico terremoto mediático. Semanas de expectación, alimentadas por un único adelanto oficial, el hipnótico tema ‘Berghain’, y salpicadas por filtraciones no deseadas que, lejos de aplacar el interés, solo han servido para avivar la llama. La presentación exclusiva del disco en Barcelona, a la que acudieron figuras como Amaia o Amaral, confirmó lo que muchos sospechaban: Rosalía no solo ha creado un álbum, ha diseñado una experiencia sonora que redefine los límites del pop contemporáneo. La crítica internacional, unánime, se ha rendido a sus pies: desde las páginas de The Guardian, que le ha otorgado una puntuación perfecta (100/100), hasta la edición brasileña de Rolling Stone, que lo ha calificado sin tapujos de "obra maestra operística".

Aitana y el elogio a una ‘referencia’ generacional

En medio de este torbellino de aclamación global, la voz de Aitana emerge con una claridad y una generosidad arrolladoras. A través de su canal de WhatsApp, un medio directo y personal para conectar con sus seguidores, la cantante ha compartido una reflexión que encapsula el sentir de toda una generación de artistas y aficionados. “Esta noche sale ‘Lux’ y me siento muy afortunada de vivir en la misma época que Rosalía”, escribía, dejando claro que su admiración va más allá de lo profesional.

Sus palabras profundizan en el impacto casi mesiánico de la figura de Rosalía en el panorama actual. “Artistas como ella aparecen una vez cada muchos años”, sentenciaba Aitana, reconociendo la singularidad y el talento disruptivo de su compatriota. Lejos de cualquier atisbo de rivalidad, su mensaje es una celebración de la excelencia y la inspiración. Para Aitana, Rosalía no es solo una colega, sino un faro: “Qué increíble poder tenerla como referencia, como mujer y como músico”. Esta última frase es especialmente poderosa, pues subraya el doble impacto de Rosalía: como una fuerza creativa que rompe moldes y como un símbolo de empoderamiento femenino en una industria que necesita más que nunca de estos referentes.

Un fenómeno que une a la crítica y al público

El entusiasmo de Aitana no es un caso aislado, sino la punta del iceberg de un movimiento de aprecio colectivo. El álbum ‘Lux’ ha conseguido lo que pocos logran: poner de acuerdo a la crítica más exigente, a sus propios compañeros de profesión y al gran público. La vanguardia sonora que propone Rosalía, fusionando flamenco, electrónica experimental y ritmos urbanos, ha demostrado ser un lenguaje universal. Su capacidad para crear un universo estético propio, coherente y arriesgado, es lo que la diferencia y la eleva a una categoría artística superior. Este nuevo trabajo consolida su estatus no solo como una estrella internacional, sino como una de las creadoras más influyentes del siglo XXI.

Dos caminos, un mismo escenario: el encuentro inminente

La conexión entre Aitana y Rosalía se vuelve aún más significativa al recordar que ambas iniciaron su ascenso a la fama en 2017. Aunque sus caminos fueron diferentes —una surgida del fenómeno televisivo de Operación Triunfo y la otra forjada en el circuito del flamenco y la música alternativa—, las dos artistas catalanas representan hoy las dos caras más exitosas y brillantes del pop español. Su éxito paralelo demuestra la riqueza y diversidad de la escena musical nacional.

Este cruce de elogios tendrá su culminación en los LOS40 Music Awards Santander 2025 en Valencia. El evento no solo marcará el debut en directo de los temas de ‘Lux’, sino que también será el escenario donde Aitana podrá presenciarlo por primera vez. “Tengo muchas ganas de escuchar el álbum esta misma noche, así como de verla por primera vez en directo”, confesó, transmitiendo la emoción de una fan más. El encuentro de estas dos potencias en un mismo recinto simboliza un momento dorado para la música española, uno marcado por el talento, el respeto mutuo y la celebración compartida. Como sentenció la propia Aitana: “Somos muy afortunados”. Y, efectivamente, lo somos.