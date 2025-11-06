Cristiano Ronaldo revela la fecha de su boda con Georgina Rodríguez: “Cuando gane el Mundial"

Cristiano Ronaldo ha vuelto a demostrar su faceta más humana y emocional. Lejos del terreno de juego, el astro portugués habló abiertamente sobre su vida personal y, especialmente, sobre la mujer que lo ha acompañado en los últimos años: Georgina Rodríguez. Sus palabras han generado revuelo entre los fans por la sinceridad y el cariño con los que se expresó, en una entrevista con el periodista inglés Piers Morgan.

“Georgina es especial para mí. Además de gustarme por su belleza, es una persona que me entiende y cuida de mí y de mi familia", decía Cristiano sobre Georgina. Una frase que, más allá del atractivo físico, refleja la conexión profunda que ambos comparten. El jugador subrayó la importancia de tener a alguien a su lado que lo comprenda y apoye en cada momento, algo que considera esencial en su vida.

Ha llegado el momento

Entre los numerosos temas futbolísticos, hubo también tiempo para abordar uno de los momentos más esperados por sus fans: su boda con Georgina. En el preview de la entrevista, Cristiano dejó una frase que rápidamente se hizo viral: “Georgina es especial para mí. Además de gustarme por su belleza, es una persona que me entiende y cuida de mí y de mi familia”. Con estas palabras, el astro portugués mostró una vez más la admiración y ternura que siente por la madre de sus hijos, destacando no solo su belleza, sino su papel esencial en su vida cotidiana y emocional.

Cristiano y Georgina comenzaron su historia de amor en 2016, cuando se conocieron en una tienda de lujo en Madrid. Desde entonces, han formado una de las parejas más queridas del mundo del deporte y el espectáculo. Su relación ha crecido con el tiempo, consolidándose a través de los años y convirtiéndose en un pilar de estabilidad para el delantero, quien ha confesado que su familia es su mayor fuente de motivación.

"No me arrodillé porque no estaba preparado"

En la entrevista con Piers Morgan, el jugador también reveló detalles íntimos sobre cómo le propuso matrimonio a Georgina. Según contó, todo ocurrió de manera espontánea y mágica: “Eran alrededor de la 1 de la madrugada. Mis hijas estaban dormidas. Uno de mis amigos me dio un anillo de compromiso para proponerle matrimonio a Gio, y mientras le daba el anillo, mis dos hijos se acercaron y me dijeron: ‘Papá, le vas a dar el anillo a mamá y le vas a pedir que se case contigo’”. Fue entonces cuando Cristiano sintió que había llegado el momento perfecto.

"Dije: ‘¡Guau, este es el momento de decir que sí!’. Sabía que lo haría algún día, pero no lo tenía planeado en ese momento”, continuó el portugués, recordando aquel instante con emoción. “No me arrodillé porque no estaba preparado, pero fue un momento precioso. Di un discurso. Es que no soy muy romántico... bueno, sí lo soy, pero tengo mi propio estilo. Fue genial y supe que era la mujer de mi vida".

El delantero también compartió un detalle conmovedor: “Una cosa que me encantó es que a Georgina no le importaba el anillo de compromiso. Me preguntó si era sincero, y le dije: ‘Te quiero y quiero casarme contigo’. No lloré, pero se me llenaron los ojos de lágrimas”. Una confesión que muestra el lado más humano y sentimental del futbolista, acostumbrado a la presión, los títulos y los focos, pero que se derrite cuando habla de su familia.

¿Mundial más matrimonio?

Al ser consultado sobre la posible fecha de la boda, Cristiano respondió entre risas: “Todavía no lo sé. Planeamos hacerlo después del Mundial, con el trofeo. Pero a ella no le gustan las fiestas multitudinarias. Valora mucho su privacidad, así que respetaré su decisión”. Una declaración que refleja la complicidad y respeto mutuo que ambos se tienen, incluso en los momentos más personales.

Este nuevo capítulo en la vida del portugués demuestra que, más allá de los récords y los goles, Cristiano Ronaldo atraviesa una etapa de plenitud emocional.