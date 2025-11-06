El padre de Lamine Yamal (39), se compromete con su novia, de 23 años

Mientras Lamine Yamal, estrella del FC Barcelona, trata de rehacer su vida amorosa tras su ruptura con Nicki Nicole y rescata al Barça de una mala noche en Brujas, su padre, Mounir Nasraoui, se encuentra de dulce. Nasraoui, alias Hustle Hard, se ha comprometido y se va a casar con su novia, Khristina, una chica de 23 años.

Lo ha anunciado el propio padre del futbolista en Instagram, donde es toda una celebridad desde que su hijo irrumpiera en la élite. Hustle Hard, su alias en la red, es muy activo y acumula más de un millón de seguidores con quienes comparte parte de su vida, un clásico ya sus directos cocinando tortillas de patatas o alitas de pollo, sus platos estrella.

Boda inminente

Tampoco ha trascendido mucha información del enlace entre Mounir Nasraoui y su pareja, que anunció él mismo a través de una fotografía que acompañaba de un corazón negro y un anillo de compromiso. En la foto, aparecen ambos en el balcón. Ella, sentada en una silla de oficina y luciendo gafas de sol. Él, de pie y sonriente a su lado.

Fue a finales de abril del año pasado, en la ida de las semifinales de la Champions entre Barça e Inter, cuando Nasraoui presentó en sociedad a su pareja, Khristina. Una relación que dio que hablar desde el principio por la diferencia de edad entre ambos. El padre de Lamine, de 39 años, le saca 16 años a ella, de 23. Más allá del nombre y la edad, poco más se sabe de la chica.

Hace escasos días, Nasraoui publicó una nueva fotografía en un restaurante junto a su prometida, con el texto "My Candy" (Mi caramelo). Habrá que esperar para conocer más detalles de la boda, para la que todavía no han anunciado fecha.